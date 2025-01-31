https://1prime.ru/20250131/rossiya-854577440.html

"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине

"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине - 31.01.2025, ПРАЙМ

"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине

Американский аналитический институт предпринимательства провел анализ и пришел к выводу, что без помощи США Россия сможет взять Киев в 2026 году и даже достичь... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:48+0300

2025-01-31T09:48+0300

2025-01-31T10:34+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американский аналитический институт предпринимательства провел анализ и пришел к выводу, что без помощи США Россия сможет взять Киев в 2026 году и даже достичь границ НАТО, говорится в публикации The Hill."Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу этого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО", - сказано в публикации.Автор материала предположил, что после победы над Украиной, Россия возобновит свои боевые группировки и будет использовать ресурсы Украины для укрепления своего военного потенциала. Также Россия разместит войска вдоль границ НАТО, чтобы быть готовой к дальнейшему наступлению и атаке не только на Украину, но и за ее пределами к 2030 году.В исследовании также резюмировали, что если США перестанут помогать Украине, победа России обойдется американским налогоплательщикам в 808 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем планируется потратить на оборону в следующие пять лет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20250130/nato-854548525.html

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