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"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине - 31.01.2025, ПРАЙМ
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"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине
"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине - 31.01.2025, ПРАЙМ
"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине
Американский аналитический институт предпринимательства провел анализ и пришел к выводу, что без помощи США Россия сможет взять Киев в 2026 году и даже достичь... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:48+0300
2025-01-31T10:34+0300
политика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американский аналитический институт предпринимательства провел анализ и пришел к выводу, что без помощи США Россия сможет взять Киев в 2026 году и даже достичь границ НАТО, говорится в публикации The Hill."Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу этого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО", - сказано в публикации.Автор материала предположил, что после победы над Украиной, Россия возобновит свои боевые группировки и будет использовать ресурсы Украины для укрепления своего военного потенциала. Также Россия разместит войска вдоль границ НАТО, чтобы быть готовой к дальнейшему наступлению и атаке не только на Украину, но и за ее пределами к 2030 году.В исследовании также резюмировали, что если США перестанут помогать Украине, победа России обойдется американским налогоплательщикам в 808 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем планируется потратить на оборону в следующие пять лет.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато
Политика, РОССИЯ, НАТО
09:48 31.01.2025 (обновлено: 10:34 31.01.2025)
 
"Дойдет до НАТО". Американские СМИ сделали жуткий прогноз по Украине

Hill: без помощи США Россия в 2026 году возьмет Киев и дойдет до границ НАТО

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американский аналитический институт предпринимательства провел анализ и пришел к выводу, что без помощи США Россия сможет взять Киев в 2026 году и даже достичь границ НАТО, говорится в публикации The Hill.
"Без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина лишится противовоздушной обороны, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. ВСУ продолжат воевать, но, скорее всего, к концу этого года потерпят крах, и Россия возьмет Киев, а затем продвинется к границам НАТО", - сказано в публикации.
Автор материала предположил, что после победы над Украиной, Россия возобновит свои боевые группировки и будет использовать ресурсы Украины для укрепления своего военного потенциала. Также Россия разместит войска вдоль границ НАТО, чтобы быть готовой к дальнейшему наступлению и атаке не только на Украину, но и за ее пределами к 2030 году.
В исследовании также резюмировали, что если США перестанут помогать Украине, победа России обойдется американским налогоплательщикам в 808 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем планируется потратить на оборону в следующие пять лет.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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