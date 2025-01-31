https://1prime.ru/20250131/rostelekom-854580758.html
В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой
В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой - 31.01.2025, ПРАЙМ
В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о всплеске жалоб абонентов компании "Ростелеком" на качество... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:37+0300
2025-01-31T11:37+0300
2025-01-31T11:37+0300
россия
ростелеком
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о всплеске жалоб абонентов компании "Ростелеком" на качество работы оператора, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Предварительная причина нарушений — сбой в инфраструктуре компании. Согласно сообщению Роскомнадзора, центр начал регистрировать обращения от абонентов о проблемах в работе "Ростелекома" с 10:45.
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россия, ростелеком
В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой
Абоненты "Ростелекома" стали жаловаться на сбой в работе оператора
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о всплеске жалоб абонентов компании "Ростелеком" на качество работы оператора, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Предварительная причина нарушений — сбой в инфраструктуре компании. Согласно сообщению Роскомнадзора, центр начал регистрировать обращения от абонентов о проблемах в работе "Ростелекома" с 10:45.
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