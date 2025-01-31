https://1prime.ru/20250131/rostelekom-854580758.html

В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой

В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой - 31.01.2025, ПРАЙМ

В работе "Ростелекома" зафиксировали сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о всплеске жалоб абонентов компании "Ростелеком" на качество... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T11:37+0300

2025-01-31T11:37+0300

2025-01-31T11:37+0300

россия

ростелеком

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о всплеске жалоб абонентов компании "Ростелеком" на качество работы оператора, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Предварительная причина нарушений — сбой в инфраструктуре компании. Согласно сообщению Роскомнадзора, центр начал регистрировать обращения от абонентов о проблемах в работе "Ростелекома" с 10:45.

https://1prime.ru/20250121/mintsifiry-854354364.html

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россия, ростелеком