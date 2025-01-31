https://1prime.ru/20250131/rubl-854596204.html
Рубль на Мосбирже снизился к юаню после обновления максимума с октября
Рубль на Мосбирже снизился к юаню после обновления максимума с октября - 31.01.2025, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже снизился к юаню после обновления максимума с октября
Курс рубля против юаня на Московской бирже снизился в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:05+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже снизился в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,35 рубля. В ходе торгов китайская валюта обновила минимум с октября, упав до 13,19 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 87,5 миллиарда рублей. За январь юань упал на 36 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,19-14 рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,1 рубля. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже вернулся к снижению, продолжая разнонаправленную динамику, характерную для завершившейся рабочей недели. Курс китайской валюты с утра обновил минимум с октября, однако затем перешел к росту. "Цены на нефть отступили почти на 9% с январских пиков, и вскоре это может начать транслироваться в снижение притока иностранной валюты в РФ. Давление на рубль может нарастать и в свете эффектов от санкций США, введенных 10 января", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.42 мск снижалась на 0,6%, до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 107,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль ожидает геополитических новостей и на данный момент сохраняет краткосрочную силу, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Нельзя исключать дальнейшего постепенного укрепления российской валюты, которая в начале февраля, впрочем, потеряет поддержку налогового периода", - добавляет она. Сезонно сильные показатели платежного баланса, ожидания геополитических улучшений и жесткий курс ДКП Банка России оказывают поддержку российской валюте, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее, с первых чисел февраля мы, вероятнее всего, увидим небольшой откат рубля вниз – юань может подняться к 13,5 рубля, доллар – к 99 рублям, евро – к 104 рублям", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250131/yuan-854594827.html
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рубль, юань, курсы валют
Экономика, рубль, юань, курсы валют
Рубль на Мосбирже снизился к юаню после обновления максимума с октября
Рубль на Мосбирже в конце месяца снизился к юаню после обновления максимума с октября
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже снизился в пятницу, успев обновить с утра максимум с октября прошлого года, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,35 рубля. В ходе торгов китайская валюта обновила минимум с октября, упав до 13,19 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 87,5 миллиарда рублей.
За январь юань упал на 36 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,19-14 рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,1 рубля.
Юань завершил торги января на уровне 13,35 рубля
РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ
Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже вернулся к снижению, продолжая разнонаправленную динамику, характерную для завершившейся рабочей недели. Курс китайской валюты с утра обновил минимум с октября, однако затем перешел к росту.
"Цены на нефть отступили почти на 9% с январских пиков, и вскоре это может начать транслироваться в снижение притока иностранной валюты в РФ. Давление на рубль может нарастать и в свете эффектов от санкций США, введенных 10 января", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.42 мск снижалась на 0,6%, до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 107,9 пункта.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля
Рубль ожидает геополитических новостей и на данный момент сохраняет краткосрочную силу, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Нельзя исключать дальнейшего постепенного укрепления российской валюты, которая в начале февраля, впрочем, потеряет поддержку налогового периода", - добавляет она.
Сезонно сильные показатели платежного баланса, ожидания геополитических улучшений и жесткий курс ДКП Банка России оказывают поддержку российской валюте, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Тем не менее, с первых чисел февраля мы, вероятнее всего, увидим небольшой откат рубля вниз – юань может подняться к 13,5 рубля, доллар – к 99 рублям, евро – к 104 рублям", - добавляет он.