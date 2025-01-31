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Рубль входит в февраль на пике за 4 месяца, но риски волатильности высоки

Рубль входит в февраль на пике за 4 месяца, но риски волатильности высоки - 31.01.2025, ПРАЙМ

Рубль входит в февраль на пике за 4 месяца, но риски волатильности высоки

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал укрепление на фоне сокращения волатильности. Курсовой... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T23:59+0300

2025-01-31T23:59+0300

2025-01-31T23:59+0300

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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал укрепление на фоне сокращения волатильности. Курсовой недельный диапазон составил 13,19-13,60 рубля за юань. Таким образом курс китайской валюты на неделе обновил минимум с октября прошлого года. На три дня падения юаня пришлось два дня его повышения.Рубль дорожал на фоне пика январского налогового периода, когда продажи валюты со стороны экспортеров традиционно повышаются. Сезонное сокращение импорта, поддержанное длинными новогодними праздниками в Китае, видимо, понизило спрос на юани, и с окончанием налогового периода января рубль продолжил укрепляться, обновляя максимумы более чем за 3 месяца.В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 12 копеек до 13,35 рубля. Курс доллара за неделю упал на 45 копеек до 97,81 рубля, а евро – на 1,06 рубля, до 102,13 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,244 юаня до 7,187 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,327 юаня, то есть с премией в 1,9% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,39 тысячи против 7,72 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ УКРЕПЛЯЛСЯ НА ФОНЕ ИЗБЫТКА ЮАНЕЙРубль начал рабочую неделю ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в финальных продажах валюты экспортерами на пике январского налогового периода.При этом в последний перед длинными китайскими новогодними каникулами день юаневая ставка денежного рынка RUSFARCNY на Мосбирже упала до рекордно-низкого уровня -0,55% годовых.Это сигнализировало об избытке ликвидности китайской валюты на внутреннем российском рынке. Такая ситуация была заметна и в дисконте (по сравнению с курсом форекса) курса юаня к доллару в пересчете через рублевые пары.В контексте избытка юаневой ликвидности стоит также отметить, что ЦБ РФ решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте. Такое решение финрегулятор принял в апреле прошлого года.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком возросшей курсовой волатильности, которая, видимо, являлась отражением противоречивой динамики валютных потоков на Московской бирже.Курс юаня успел обновить минимум с октября, однако перед выходными все же отошел вверх от него. Геополитические риски, видимо, заставляют инвесторов хеджировать свои позиции покупкой валюты. Между тем, именно геополитика может стать в ближайшие недели главным фактором скачка волатильности российских рынков, в том числе и валютного.При этом жесткая монетарная политика ЦБ РФ на фоне приближающейся даты проведения заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (14 февраля) оказывает поддержку рублю.Об этом не устает напоминать и сам Центробанк. В Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков, он заявил, что снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост потребительского спроса. Регулятор отметил, что этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения ДКП с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году.Таким образом, ожидаемый коридор курса юаня на Мосбирже остается расширенным: 13-14,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, доллар сша, юань, мосбиржа