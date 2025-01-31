Поступательное повышение

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с начала года индекс РТС прибавляет уже 6,8% на фоне укрепление рубля. Индекс RGBI добавил 0,14%.Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг подешевели к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки Brent опустились ниже 77 долларов США за баррель, а цены на золото и серебро выросли на 1,8% и на 2,77% соответственно.Несмотря на слабую динамику на рынке нефти, укрепление рубля проявляет устойчивость. Банк России установил курс доллара США на уровне 98 руб. за один доллар, китайского юаня - на уровне 13,38 руб. за один юань. По сообщению Bloomberg, Россия преодолела кризис юаневой ликвидности и предложение юаней нормализовалось, ставки RUSFAR CNY овернайт остаются в области отрицательных значений.Банк России опубликовал обзор банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором говорится о снижении корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре резко сократилась, до 187 млрд руб. Тем не менее по итогам года суммарная прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., что позволяет надеяться на щедрые дивиденды от Сбербанка, а также других игроков банковского сектора. Мы ожидаем, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят порядка 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%, это примерно на 300 б. п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но, по нашим предположениям, котировки акций Сбербанка могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетних ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с начала года индекс РТС прибавляет уже 6,8% на фоне укрепление рубля. Индекс RGBI добавил 0,14%.
Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг подешевели к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки Brent опустились ниже 77 долларов США за баррель, а цены на золото и серебро выросли на 1,8% и на 2,77% соответственно.
Несмотря на слабую динамику на рынке нефти, укрепление рубля проявляет устойчивость. Банк России установил курс доллара США на уровне 98 руб. за один доллар, китайского юаня - на уровне 13,38 руб. за один юань. По сообщению Bloomberg, Россия преодолела кризис юаневой ликвидности и предложение юаней нормализовалось, ставки RUSFAR CNY овернайт остаются в области отрицательных значений.
Банк России опубликовал обзор банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором говорится о снижении корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре резко сократилась, до 187 млрд руб. Тем не менее по итогам года суммарная прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., что позволяет надеяться на щедрые дивиденды от Сбербанка, а также других игроков банковского сектора. Мы ожидаем, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят порядка 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%, это примерно на 300 б. п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но, по нашим предположениям, котировки акций Сбербанка могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетних ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.
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