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Поступательное повышение - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250131/rynok-854576285.html
Поступательное повышение
Поступательное повышение - 31.01.2025, ПРАЙМ
Поступательное повышение
Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T08:55+0300
2025-01-31T08:55+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854576285.jpg?1738302914
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с начала года индекс РТС прибавляет уже 6,8% на фоне укрепление рубля. Индекс RGBI добавил 0,14%.Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг подешевели к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки Brent опустились ниже 77 долларов США за баррель, а цены на золото и серебро выросли на 1,8% и на 2,77% соответственно.Несмотря на слабую динамику на рынке нефти, укрепление рубля проявляет устойчивость. Банк России установил курс доллара США на уровне 98 руб. за один доллар, китайского юаня - на уровне 13,38 руб. за один юань. По сообщению Bloomberg, Россия преодолела кризис юаневой ликвидности и предложение юаней нормализовалось, ставки RUSFAR CNY овернайт остаются в области отрицательных значений.Банк России опубликовал обзор банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором говорится о снижении корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре резко сократилась, до 187 млрд руб. Тем не менее по итогам года суммарная прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., что позволяет надеяться на щедрые дивиденды от Сбербанка, а также других игроков банковского сектора. Мы ожидаем, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят порядка 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%, это примерно на 300 б. п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но, по нашим предположениям, котировки акций Сбербанка могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетних ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.
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2025
Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:55 31.01.2025
 

Поступательное повышение

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с начала года индекс РТС прибавляет уже 6,8% на фоне укрепление рубля. Индекс RGBI добавил 0,14%.
Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг подешевели к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки Brent опустились ниже 77 долларов США за баррель, а цены на золото и серебро выросли на 1,8% и на 2,77% соответственно.
Несмотря на слабую динамику на рынке нефти, укрепление рубля проявляет устойчивость. Банк России установил курс доллара США на уровне 98 руб. за один доллар, китайского юаня - на уровне 13,38 руб. за один юань. По сообщению Bloomberg, Россия преодолела кризис юаневой ликвидности и предложение юаней нормализовалось, ставки RUSFAR CNY овернайт остаются в области отрицательных значений.
Банк России опубликовал обзор банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором говорится о снижении корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре резко сократилась, до 187 млрд руб. Тем не менее по итогам года суммарная прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., что позволяет надеяться на щедрые дивиденды от Сбербанка, а также других игроков банковского сектора. Мы ожидаем, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят порядка 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%, это примерно на 300 б. п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но, по нашим предположениям, котировки акций Сбербанка могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетних ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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