В шаге от 3000

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,5%, закрытие на 2967 п. Сегодня на возобновленной недавно утренней сессии Мосбиржи бенчмарк уже выше 2980 п., и до круглых целевых 3000 п. остается чуть более полпроцента. В рамках пятницы решаемо — уровень может быть достигнут, а потом и выходные. Фактор оптимизма — ожидания переговоров глав России и США и вероятность завершения цикла подъема ставки ЦБ.Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+2,8%). Там обновлены абсолютные исторические максимумы, в моменте курс подходил под 3300 руб. На рынке устойчивые ожидания возврата корпорации к дивидендам после трехлетней паузы. Таргет — 3700 руб., а дивиденды вскоре могут быть за +16%.Спросом пользовались и акции газовиков: НОВАТЭК (+3,8%), Газпром (+2,5%). Санкции ЕС против СПГ могут быть не полные, а на "Северном потоке – 2" даже могут начаться ремонтные работы. Бумаги НОВАТЭКа взлетают под 1100 руб., годовой таргет там 1400 руб., а акции Газпрома уже протестировали 142 руб. при перспективном таргете 190 руб.Рубль против доллара не изменился — 98, евро прибавил 0,3% и оказался над 102,7, а вот юань рухнул на дно октября, к 13,2. Разнонаправленная динамика инвалют относительно рубля объясняется разностью курсов самих USD, EUR, CNY на мировой валютной арене. По итогам января рубль окреп ко всем валютам примерно на 4%. В феврале нацвалюта может ослабнуть, а инвалюты — отскочить. Но это будет лишь техническое восстановление, о девальвации рубля по-прежнему речи не идет.
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,5%, закрытие на 2967 п. Сегодня на возобновленной недавно утренней сессии Мосбиржи бенчмарк уже выше 2980 п., и до круглых целевых 3000 п. остается чуть более полпроцента. В рамках пятницы решаемо — уровень может быть достигнут, а потом и выходные. Фактор оптимизма — ожидания переговоров глав России и США и вероятность завершения цикла подъема ставки ЦБ.
Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+2,8%). Там обновлены абсолютные исторические максимумы, в моменте курс подходил под 3300 руб. На рынке устойчивые ожидания возврата корпорации к дивидендам после трехлетней паузы. Таргет — 3700 руб., а дивиденды вскоре могут быть за +16%.
Спросом пользовались и акции газовиков: НОВАТЭК (+3,8%), Газпром (+2,5%). Санкции ЕС против СПГ могут быть не полные, а на "Северном потоке – 2" даже могут начаться ремонтные работы. Бумаги НОВАТЭКа взлетают под 1100 руб., годовой таргет там 1400 руб., а акции Газпрома уже протестировали 142 руб. при перспективном таргете 190 руб.
Рубль против доллара не изменился — 98, евро прибавил 0,3% и оказался над 102,7, а вот юань рухнул на дно октября, к 13,2. Разнонаправленная динамика инвалют относительно рубля объясняется разностью курсов самих USD, EUR, CNY на мировой валютной арене. По итогам января рубль окреп ко всем валютам примерно на 4%. В феврале нацвалюта может ослабнуть, а инвалюты — отскочить. Но это будет лишь техническое восстановление, о девальвации рубля по-прежнему речи не идет.
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