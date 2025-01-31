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В шаге от 3000 - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В шаге от 3000
В шаге от 3000 - 31.01.2025, ПРАЙМ
В шаге от 3000
Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,5%, закрытие на 2967 п. Сегодня на возобновленной недавно утренней сессии Мосбиржи бенчмарк уже выше 2980 п., и до круглых... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:50+0300
2025-01-31T09:50+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,5%, закрытие на 2967 п. Сегодня на возобновленной недавно утренней сессии Мосбиржи бенчмарк уже выше 2980 п., и до круглых целевых 3000 п. остается чуть более полпроцента. В рамках пятницы решаемо — уровень может быть достигнут, а потом и выходные. Фактор оптимизма — ожидания переговоров глав России и США и вероятность завершения цикла подъема ставки ЦБ.Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+2,8%). Там обновлены абсолютные исторические максимумы, в моменте курс подходил под 3300 руб. На рынке устойчивые ожидания возврата корпорации к дивидендам после трехлетней паузы. Таргет — 3700 руб., а дивиденды вскоре могут быть за +16%.Спросом пользовались и акции газовиков: НОВАТЭК (+3,8%), Газпром (+2,5%). Санкции ЕС против СПГ могут быть не полные, а на "Северном потоке – 2" даже могут начаться ремонтные работы. Бумаги НОВАТЭКа взлетают под 1100 руб., годовой таргет там 1400 руб., а акции Газпрома уже протестировали 142 руб. при перспективном таргете 190 руб.Рубль против доллара не изменился — 98, евро прибавил 0,3% и оказался над 102,7, а вот юань рухнул на дно октября, к 13,2. Разнонаправленная динамика инвалют относительно рубля объясняется разностью курсов самих USD, EUR, CNY на мировой валютной арене. По итогам января рубль окреп ко всем валютам примерно на 4%. В феврале нацвалюта может ослабнуть, а инвалюты — отскочить. Но это будет лишь техническое восстановление, о девальвации рубля по-прежнему речи не идет.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:50 31.01.2025
 

В шаге от 3000

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,5%, закрытие на 2967 п. Сегодня на возобновленной недавно утренней сессии Мосбиржи бенчмарк уже выше 2980 п., и до круглых целевых 3000 п. остается чуть более полпроцента. В рамках пятницы решаемо — уровень может быть достигнут, а потом и выходные. Фактор оптимизма — ожидания переговоров глав России и США и вероятность завершения цикла подъема ставки ЦБ.
Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+2,8%). Там обновлены абсолютные исторические максимумы, в моменте курс подходил под 3300 руб. На рынке устойчивые ожидания возврата корпорации к дивидендам после трехлетней паузы. Таргет — 3700 руб., а дивиденды вскоре могут быть за +16%.
Спросом пользовались и акции газовиков: НОВАТЭК (+3,8%), Газпром (+2,5%). Санкции ЕС против СПГ могут быть не полные, а на "Северном потоке – 2" даже могут начаться ремонтные работы. Бумаги НОВАТЭКа взлетают под 1100 руб., годовой таргет там 1400 руб., а акции Газпрома уже протестировали 142 руб. при перспективном таргете 190 руб.
Рубль против доллара не изменился — 98, евро прибавил 0,3% и оказался над 102,7, а вот юань рухнул на дно октября, к 13,2. Разнонаправленная динамика инвалют относительно рубля объясняется разностью курсов самих USD, EUR, CNY на мировой валютной арене. По итогам января рубль окреп ко всем валютам примерно на 4%. В феврале нацвалюта может ослабнуть, а инвалюты — отскочить. Но это будет лишь техническое восстановление, о девальвации рубля по-прежнему речи не идет.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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