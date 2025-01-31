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В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин
В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ
В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин
Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:16+0300
2025-01-31T11:30+0300
экономика
россия
михаил мишустин
маркетплейс
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.
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россия, михаил мишустин, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, маркетплейс
11:16 31.01.2025 (обновлено: 11:30 31.01.2025)
 
В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин

Мишустин: рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин
11:16
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинмаркетплейс
 
 
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