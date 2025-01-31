https://1prime.ru/20250131/rynok-854580332.html

В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин

В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин - 31.01.2025, ПРАЙМ

В России вырос рынок цифровых платформ и маркетплейсов, заявил Мишустин

Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T11:16+0300

2025-01-31T11:16+0300

2025-01-31T11:30+0300

экономика

россия

михаил мишустин

маркетплейс

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России вырос примерно на 40% за 2024 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рынок цифровых платформ и маркетплейсов за прошлый год вырос у нас на сорок процентов. У нас – собственные поисковики, социальные сети, агрегаторы, площадки для интернет-торговли. Доступные соответственно стриминговые и образовательные сервисы. Удобные приложения для заказа доставки и такси", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".Глава российского кабмина отметил, что многие российские сервисы популярны не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.

https://1prime.ru/20250131/rynok-854580332.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, маркетплейс