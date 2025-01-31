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Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь
Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь - 31.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь
Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,65%, но вырос на 2,26% за январь, следует из данных Московской биржи. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:28+0300
2025-01-31T19:28+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,65%, но вырос на 2,26% за январь, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,65%, до 2948,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,69%, до 1016,77 пункта, долларовый РТС - на 0,46%, до 949,5 пункта. За январь индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 5,05%, РТС - на 6,3%.
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индекс мосбиржи, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, индекс Мосбиржи, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь
Российский рынок акций снизился на 0,7% за основную сессию, но вырос на 2,3% за январь
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,65%, но вырос на 2,26% за январь, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,65%, до 2948,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,69%, до 1016,77 пункта, долларовый РТС - на 0,46%, до 949,5 пункта.
За январь индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 5,05%, РТС - на 6,3%.
Российский рынок акций вырос третий день подряд