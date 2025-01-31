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Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь

Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь - 31.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 2,3% за январь

Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,65%, но вырос на 2,26% за январь, следует из данных Московской биржи. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:28+0300

2025-01-31T19:28+0300

2025-01-31T19:28+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 0,65%, но вырос на 2,26% за январь, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,65%, до 2948,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,69%, до 1016,77 пункта, долларовый РТС - на 0,46%, до 949,5 пункта. За январь индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 5,05%, РТС - на 6,3%.

https://1prime.ru/20250130/rynok-854569440.html

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