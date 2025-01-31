https://1prime.ru/20250131/rynok-854595528.html

Рынок акций упал, не выйдя на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

Рынок акций упал, не выйдя на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - 31.01.2025, ПРАЙМ

Рынок акций упал, не выйдя на уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился, не сумев выйти на психологический уровень 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:53+0300

2025-01-31T19:53+0300

2025-01-31T19:53+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам торгов пятницы снизился, не сумев выйти на психологический уровень 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,65%, до 2948,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,69%, до 1016,77 пункта, долларовый РТС - на 0,46%, до 949,5 пункта. За январь индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 5,05%, РТС - на 6,3%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НЕ СМОГ ВЫЙТИ НА 3000 ПУНКТОВ Российский рынок акций в пятницу попытался вырасти до ключевого уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако попытка оказалась неудачной, и вторую половину торгов рынок провел в снижении. "Индекс Мосбиржи начал торги пятницы позитивно, до планки 3000 пунктов не хватило всего нескольких пунктов. К вечеру возобладали продажи. Вероятно, причинами этого стали приближение выходных, сильный рубль и отсутствие геополитического позитива", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Северстали" (-4,6%), НЛМК (-2,4%), АФК "Система" (-2,4%), "Норникеля" (-2,3%). Выросли в цене бумаги Мосбиржи (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Лукойла" (+0,3%). Стоимость нефти к 19.37 мск повышалась на 0,2%, до 76 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок в пятницу протестировал верхнюю границу диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, но не дотянул до 3000 пунктов, впоследствии перейдя к нисходящей коррекции, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В следующем месяце участники в РФ продолжат ждать главным образом геополитических новостей и в целом по-прежнему настроены оптимистично. Российские компании в феврале также начнут отчитываться за четвертый квартал и весь 2024 год, позволяя более точно оценить базу под возможные годовые дивиденды", - добавляет она. В понедельник состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи подошел к круглой отметке 3000 пунктов, и при благоприятном раскладе февраль может начаться с ее тестирования. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 февраля – 2875-3025 пунктов", - добавляет он.

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