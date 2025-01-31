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РЖД насчитали 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети

РЖД насчитали 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД насчитали 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети

РЖД насчитали порядка 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети, замедляющих ее работу, а общий парк обновил рекорд за всю историю, включая времена... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД насчитали порядка 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети, замедляющих ее работу, а общий парк обновил рекорд за всю историю, включая времена предшественника компании – Министерства путей сообщения (МПС) и составляет 1,382 миллиона единиц, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова. РЖД постоянно поднимают тему с излишним парком грузовых вагонов на сети. Компания проводит встречи и обсуждения этого вопроса с участниками рынка и профильными ведомствами. В частности, в конце 2023 года была введена в действие методика расчета потребного парка вагонов, согласованная РЖД с профильным союзом, собственниками и операторами подвижного состава. Она является инструментом расчета потребного парка грузовых вагонов под предъявляемый объем грузов. "Если рассматривать эту методику, то на февраль парк, необходимый для перевозки предъявляемого груза, составляет 970 тысяч вагонов. То есть уже порядка 400 тысяч вагонов - это излишний парк, который находится на путях общего пользования и оказывает влияние на перевозки", - сообщил Глазков. Замглавы РЖД в предыдущие годы говорил о том, что число вагонов на сети превышает потребный для перевозок грузов парк и ставит рекорды по количеству. "Постоянное наращивание объемов парка вагонов привело к тому, что на 1 января 2025 года, мы имеем 1 миллион 382 тысячи вагонов, которые находятся на путях общего и необщего пользования на сети железных дорог. Такого никогда не было ни при МПС, ни при "Российских железных дорогах" ,- отметил Глазков. Этот излишний парк вагонов, пояснил он, оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу, замедляя продвижение грузопотоков и оказывает негативное влияние на надежность доставки груза. "И, как следствие, качественные количественные показатели отрасли имеют отрицательную динамику", - резюмировал он.

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