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РЖД увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока
РЖД увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока
РЖД в 2024 году увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, и в настоящее время каждый второй... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, и в настоящее время каждый второй поезд везет груз в таком формате, сообщил на брифинге замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он отметил, что контейнерные перевозки последние годы показывают хорошую тенденцию и прошлый год не исключение. Рост в 2024 году составил 5,9%.
"Мы продолжаем применять технологию погрузки контейнеров в полувагоны при отправлении с Дальнего Востока. За прошлый год 406 поездов было перевезено в полувагонах. Это практически в два раза выше, чем в 2023 году. И сегодня каждый второй поезд, который отправляется с Дальнего Востока, идет в полувагонах", - рассказал Глазков.
Технология перевозки контейнеров в полувагонах применяется для повышения эффективности работы Восточного полигона. Имеется возможность не перегружать инфраструктуру, а использовать вагоны, которые после выгрузки угля в портах обычно идут пустыми.
РЖД сообщали ранее, что контейнеры грузятся в полувагоны на 38 площадках Дальнего Востока. РЖД также внедряли более эффективные способы размещения и крепления с учётом всех требований безопасности. Так, с сентября 2024 года компания начала применять решение, которое сокращает издержки на крепление контейнеров в полувагонах на 40%, а время погрузки контейнерного поезда - на 25%.
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бизнес, россия, дальний восток, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, РЖД
РЖД увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока
РЖД увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в два раза
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году увеличили перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, и в настоящее время каждый второй поезд везет груз в таком формате, сообщил на брифинге замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он отметил, что контейнерные перевозки последние годы показывают хорошую тенденцию и прошлый год не исключение. Рост в 2024 году составил 5,9%.
"Мы продолжаем применять технологию погрузки контейнеров в полувагоны при отправлении с Дальнего Востока. За прошлый год 406 поездов было перевезено в полувагонах. Это практически в два раза выше, чем в 2023 году. И сегодня каждый второй поезд, который отправляется с Дальнего Востока, идет в полувагонах", - рассказал Глазков.
Технология перевозки контейнеров в полувагонах применяется для повышения эффективности работы Восточного полигона. Имеется возможность не перегружать инфраструктуру, а использовать вагоны, которые после выгрузки угля в портах обычно идут пустыми.
РЖД сообщали ранее, что контейнеры грузятся в полувагоны на 38 площадках Дальнего Востока. РЖД также внедряли более эффективные способы размещения и крепления с учётом всех требований безопасности. Так, с сентября 2024 года компания начала применять решение, которое сокращает издержки на крепление контейнеров в полувагонах на 40%, а время погрузки контейнерного поезда - на 25%.