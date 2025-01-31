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РЖД в январе фиксируют рост перевозок контейнеров на 7%
РЖД в январе фиксируют рост перевозок контейнеров на 7% - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД в январе фиксируют рост перевозок контейнеров на 7%
РЖД в январе 2025 года фиксируют рост перевозок контейнеров на своей сети на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но допускают... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года фиксируют рост перевозок контейнеров на своей сети на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но допускают незначительного снижения объемов для перевозки между Россией и Китаем на фоне местного Нового года, сообщил на брифинге замгендиректора компании Михаил Глазков.
В 2025 году китайский Новый год праздновался 29 января. Это один из самых важных и масштабных праздников. Готовиться к нему китайцы начинают за несколько недель, и само празднование нередко продолжается больше двух недель. Заканчиваются торжества по поводу китайского Нового года Праздником фонарей - одним из самых красивых и зрелищных в Поднебесной.
"После завершения новогодних праздников, сейчас отмечается китайский Новый год, который также сказывается на грузоперевозке. Возможно незначительное снижение предъявления контейнерных перевозок, но с начала года мы уже идём на 7% выше января прошлого года", - сообщил Глазков.
По его словам, в частности, положительная динамика наблюдается в перевозках контейнеров с Дальнего Востока. Так, по его словам, ежесуточно оттуда отправляется с контейнерами в полувагонах восемь поездов. Далее они перегружаются последующей перегрузкой на Западно-Сибирской, Свердловской и Красноярской железных дорогах.
Замминистра транспорта РФ Алексей Шило сообщал, что объем перевозок контейнеров по сети РЖД в 2024 году вырос почти на 6% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 7,9 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ). РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, Дальний Восток, РЖД
РЖД в январе фиксируют рост перевозок контейнеров на 7%
РЖД зафиксировали рост перевозок контейнеров на своей сети в январе на 7%
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года фиксируют рост перевозок контейнеров на своей сети на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но допускают незначительного снижения объемов для перевозки между Россией и Китаем на фоне местного Нового года, сообщил на брифинге замгендиректора компании Михаил Глазков.
В 2025 году китайский Новый год праздновался 29 января. Это один из самых важных и масштабных праздников. Готовиться к нему китайцы начинают за несколько недель, и само празднование нередко продолжается больше двух недель. Заканчиваются торжества по поводу китайского Нового года Праздником фонарей - одним из самых красивых и зрелищных в Поднебесной.
"После завершения новогодних праздников, сейчас отмечается китайский Новый год, который также сказывается на грузоперевозке. Возможно незначительное снижение предъявления контейнерных перевозок, но с начала года мы уже идём на 7% выше января прошлого года", - сообщил Глазков.
По его словам, в частности, положительная динамика наблюдается в перевозках контейнеров с Дальнего Востока. Так, по его словам, ежесуточно оттуда отправляется с контейнерами в полувагонах восемь поездов. Далее они перегружаются последующей перегрузкой на Западно-Сибирской, Свердловской и Красноярской железных дорогах.
Замминистра транспорта РФ Алексей Шило сообщал, что объем перевозок контейнеров по сети РЖД в 2024 году вырос почти на 6% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 7,9 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ). РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.