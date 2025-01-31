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В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами
В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами - 31.01.2025, ПРАЙМ
В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами
Грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема, сообщил | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
бизнес
экономика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков.
РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом.
"Сегодня мы располагаем тем парком вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме и по родам подвижного состава - этого достаточно. По крупнейшим грузоотправителям, грузополучателям достаточно заключено договоров для того, чтобы обеспечить нашим парком предъявленный объем грузов", - сказал Глазков.
РЖД ранее поясняли, что решение принято в условиях значительного количества невостребованных порожних вагонов, простаивающих на путях общего пользования, и для обеспечения стабильности перевозочного процесса.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами
Замгендиректора РЖД Глазков: грузовых вагонов собственников будет достаточно
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков.
РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом.
"Сегодня мы располагаем тем парком вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме и по родам подвижного состава - этого достаточно. По крупнейшим грузоотправителям, грузополучателям достаточно заключено договоров для того, чтобы обеспечить нашим парком предъявленный объем грузов", - сказал Глазков.
РЖД ранее поясняли, что решение принято в условиях значительного количества невостребованных порожних вагонов, простаивающих на путях общего пользования, и для обеспечения стабильности перевозочного процесса.