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В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами

В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами - 31.01.2025, ПРАЙМ

В РЖД оценили ситуацию с порожними вагонами

Грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема, сообщил | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков. РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом. "Сегодня мы располагаем тем парком вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме и по родам подвижного состава - этого достаточно. По крупнейшим грузоотправителям, грузополучателям достаточно заключено договоров для того, чтобы обеспечить нашим парком предъявленный объем грузов", - сказал Глазков. РЖД ранее поясняли, что решение принято в условиях значительного количества невостребованных порожних вагонов, простаивающих на путях общего пользования, и для обеспечения стабильности перевозочного процесса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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