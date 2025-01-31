https://1prime.ru/20250131/rzhd-854572956.html
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
бизнес
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854572956.jpg?1738271807
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом.
"Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава, специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях этот подвижной состав будет допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации", - ответил Глазков на вопрос о возможном снятии ограничения.
Замглавы РЖД отметил, что компания в настоящее время руководствуется предъявленным клиентами объемом груза, в том числе экспортного.
"И мы видим, что на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, ржд
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом.
"Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава, специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях этот подвижной состав будет допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации", - ответил Глазков на вопрос о возможном снятии ограничения.
Замглавы РЖД отметил, что компания в настоящее время руководствуется предъявленным клиентами объемом груза, в том числе экспортного.
"И мы видим, что на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.