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РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран - 31.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран
РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом. "Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава, специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях этот подвижной состав будет допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации", - ответил Глазков на вопрос о возможном снятии ограничения. Замглавы РЖД отметил, что компания в настоящее время руководствуется предъявленным клиентами объемом груза, в том числе экспортного. "И мы видим, что на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.
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40
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бизнес, москва, ржд
Бизнес, МОСКВА, РЖД
00:16 31.01.2025
 
РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран

РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом.
"Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава, специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях этот подвижной состав будет допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации", - ответил Глазков на вопрос о возможном снятии ограничения.
Замглавы РЖД отметил, что компания в настоящее время руководствуется предъявленным клиентами объемом груза, в том числе экспортного.
"И мы видим, что на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.
 
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