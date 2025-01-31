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РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран

РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД допустили отмену ограничения на допуск грузовых вагонов из других стран

РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД сообщали, что со 2 февраля 2025 года временно ограничивают заезд на свою сеть порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам. Отмечалось, что эта мера не касается пустых вагонов российской приписки, возвращающихся из-за рубежа, и вагонов, следующих транзитом. "Если мы увидим, что какого-то рода подвижного состава, специализированного нам будет не хватать, но он есть у нашего соседа, то в исключительных случаях этот подвижной состав будет допускаться под конкретную перевозку на пути Российской Федерации", - ответил Глазков на вопрос о возможном снятии ограничения. Замглавы РЖД отметил, что компания в настоящее время руководствуется предъявленным клиентами объемом груза, в том числе экспортного. "И мы видим, что на февраль точно необходимости отменять эту телеграмму не будет", - сказал Глазков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, ржд