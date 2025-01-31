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РЖД не будут строить "парковки" для отстоя грузовых вагонов

РЖД не будут строить "парковки" для отстоя грузовых вагонов - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД не будут строить "парковки" для отстоя грузовых вагонов

РЖД не будут строить "парковки" для отстоя грузовых вагонов, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД не будут строить "парковки" для отстоя грузовых вагонов, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. "По лишним вагонам… Каждый вагон имеет подъездной путь, к которому он приписан. Нам часто задают вопрос: почему РЖД не строит станции для парковки. "Российские железные дороги" – это перевозчик, наша основная функция – это перевозки. Мы не зарабатываем на отстое вагонов", - сказал Глазков. Он отметил, что все пути РЖД предназначены для технологических операций. "Это либо движение, либо технологические операции для смены локомотива, локомотивной бригады, скрещения поездов и так далее", - пояснил он. Поэтому, пояснил он, РЖД считают, что емкость путей приписки грузовых вагонов должна давать возможность отстоя невостребованного парка вагонов.

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