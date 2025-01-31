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РЖД хотят увеличить число станций, с которых могут эвакуировать вагоны

РЖД хотят увеличить число станций, с которых могут эвакуировать вагоны - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД хотят увеличить число станций, с которых могут эвакуировать вагоны

РЖД продолжают настаивать на расширении перечня станций, с которых могут принудительно эвакуировать брошенные более трех суток грузовые вагоны, и предлагают... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД продолжают настаивать на расширении перечня станций, с которых могут принудительно эвакуировать брошенные более трех суток грузовые вагоны, и предлагают увеличить их количество примерно в 10 раз – до 747, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова. Об идее расширить перечень станций, с которых РЖД могут принудительно эвакуировать брошенные более трех суток грузовые вагоны, Глазков сообщал еще в декабре 2022 года. Тогда он говорил, что пока есть 40 станций. На брифинге он сообщил, что в настоящее время таких станций уже 71. "Мы выходили с инициативой, чтобы расширить перечень станций, с которых перевозчик может использовать право принудительной эвакуации вагонов, если эти вагоны не определены для цели перевозки. Мы предлагали включить, кроме припортовых станций, все погранпереходы, а также предприятия непрерывного цикла, крупнейшие станции погрузки и выгрузки, то есть где данные технологические решения окажут наибольшее влияние. Наше предложение включает 747 станций", - сообщил Глазков. По его словам, данный вопрос рассматривается вместе с Минтрансом. При этом Глазков рассказал об инициативе, которая выключает и большее число станций. "… есть инициатива, чтобы вообще на всех станциях, открытых по параграфу, таких станций у нас 3500, можно было использовать данный инструмент", - рассказал Глазков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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