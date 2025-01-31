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РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами - 31.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами
РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами
РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами для упрощения и оптимизации работы на сети, сообщил замгендиректора компании Михаил... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
бизнес
россия
москва
ржд
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами для упрощения и оптимизации работы на сети, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. Он пояснил, что в настоящее время никак не регламентированы отношения "Российских железных дорог" с собственниками и операторами подвижного состава. Отдельно оператор и собственник подвижного состава работает с грузоотправителем, отдельно с грузоотправителем у "Российских железных дорог" есть договор на перевозку. В связи с этим, пояснил Глазков, РЖД планируют заключить договор с железнодорожными операторами. "Мы ведем переговоры с операторским сообществом, с СОЖТ, крупными собственниками и операторами подвижного состава, договор на рассмотрении и надеемся в ближайшее время его подписать. Договор (между РЖД и операторами – ред.) предусматривает взаимную ответственность "Российских железных дорог" и оператора подвижного состава при работе на путях общего пользования. Что делать и какие есть права, обязанности у оператора, у собственника подвижного состава и у "Российских железных дорог", если подвижной состав оказывается не востребован", - рассказал Глазков. Например, рассказал он, документ урегулирует взаимодействие РЖД и операторов в части уборки вагона после выгрузки. "Договор предусматривает все эти тонкости, взаимную ответственность как перевозчика, так и собственника подвижного состава. В том числе возможность отстоя вагона вне перевозочного процесса, где эти вагоны могут отстаиваться, на каких путях необщего пользования", - уточнил Глазков.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
00:16 31.01.2025
 
РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами

РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД обсуждают подписание договоров с крупными железнодорожными операторами для упрощения и оптимизации работы на сети, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он пояснил, что в настоящее время никак не регламентированы отношения "Российских железных дорог" с собственниками и операторами подвижного состава. Отдельно оператор и собственник подвижного состава работает с грузоотправителем, отдельно с грузоотправителем у "Российских железных дорог" есть договор на перевозку. В связи с этим, пояснил Глазков, РЖД планируют заключить договор с железнодорожными операторами.
"Мы ведем переговоры с операторским сообществом, с СОЖТ, крупными собственниками и операторами подвижного состава, договор на рассмотрении и надеемся в ближайшее время его подписать. Договор (между РЖД и операторами – ред.) предусматривает взаимную ответственность "Российских железных дорог" и оператора подвижного состава при работе на путях общего пользования. Что делать и какие есть права, обязанности у оператора, у собственника подвижного состава и у "Российских железных дорог", если подвижной состав оказывается не востребован", - рассказал Глазков.
Например, рассказал он, документ урегулирует взаимодействие РЖД и операторов в части уборки вагона после выгрузки.
"Договор предусматривает все эти тонкости, взаимную ответственность как перевозчика, так и собственника подвижного состава. В том числе возможность отстоя вагона вне перевозочного процесса, где эти вагоны могут отстаиваться, на каких путях необщего пользования", - уточнил Глазков.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРЖД
 
 
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