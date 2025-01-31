https://1prime.ru/20250131/rzhd-854573268.html

РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг

РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг

РЖД на летний сезон 2025 года увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг и добавят туда двухэтажных поездов, сообщил замгендиректора... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

бизнес

россия

москва

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854573268.jpg?1738271815

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на летний сезон 2025 года увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг и добавят туда двухэтажных поездов, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. "По южному направлению количество пар осталось то же самое, но периодичность курсирования некоторых поездов будет чаще", - сообщил Глазков про планы увеличения пассажирских поездов на юг. Если поезд ходил два раза в неделю или по четным-нечетным числам, привел пример замглавы РЖД, то он переходит на ежедневный график движения. "Второе, мы уже пятый год работаем по концентрации двухэтажных поездов на южном направлении. За счет большей емкости составов мы планируем перевезти больше пассажиров", - продолжил замглавы РЖД. Он напомнил, что в действующем графике всего запланировано курсирование 629 пар пассажирских поездов (на 17 пар больше предыдущего графика). Из них 57 пар поездов скоростных и высокоскоростных поездов, 353 - скорые пассажирские поезда.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ржд