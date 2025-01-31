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РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг
РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг
РЖД на летний сезон 2025 года увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг и добавят туда двухэтажных поездов, сообщил замгендиректора... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на летний сезон 2025 года увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг и добавят туда двухэтажных поездов, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
"По южному направлению количество пар осталось то же самое, но периодичность курсирования некоторых поездов будет чаще", - сообщил Глазков про планы увеличения пассажирских поездов на юг.
Если поезд ходил два раза в неделю или по четным-нечетным числам, привел пример замглавы РЖД, то он переходит на ежедневный график движения.
"Второе, мы уже пятый год работаем по концентрации двухэтажных поездов на южном направлении. За счет большей емкости составов мы планируем перевезти больше пассажиров", - продолжил замглавы РЖД.
Он напомнил, что в действующем графике всего запланировано курсирование 629 пар пассажирских поездов (на 17 пар больше предыдущего графика). Из них 57 пар поездов скоростных и высокоскоростных поездов, 353 - скорые пассажирские поезда.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
РЖД увеличили периодичность курсирования поездов на юг
РЖД увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на летний сезон 2025 года увеличили периодичность курсирования пассажирских поездов на юг и добавят туда двухэтажных поездов, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
"По южному направлению количество пар осталось то же самое, но периодичность курсирования некоторых поездов будет чаще", - сообщил Глазков про планы увеличения пассажирских поездов на юг.
Если поезд ходил два раза в неделю или по четным-нечетным числам, привел пример замглавы РЖД, то он переходит на ежедневный график движения.
"Второе, мы уже пятый год работаем по концентрации двухэтажных поездов на южном направлении. За счет большей емкости составов мы планируем перевезти больше пассажиров", - продолжил замглавы РЖД.
Он напомнил, что в действующем графике всего запланировано курсирование 629 пар пассажирских поездов (на 17 пар больше предыдущего графика). Из них 57 пар поездов скоростных и высокоскоростных поездов, 353 - скорые пассажирские поезда.