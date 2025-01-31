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РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов
РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов - 31.01.2025, ПРАЙМ
РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов
РЖД на фоне профицита парка на сети предложили вагоностроительным заводам переориентироваться на выпуск инновационных и дефицитных специализированных вагонов,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на фоне профицита парка на сети предложили вагоностроительным заводам переориентироваться на выпуск инновационных и дефицитных специализированных вагонов, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова.
Ранее он сообщил, что РЖД насчитывают порядка 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети, замедляющих работу сети, а общий парк обновил рекорд и насчитывает 1,382 миллиона единиц. РЖД в одном из сообщений в декабре писали, что планы заводов по выпуску на 2025 год составляют 70 тысяч грузовых вагонов. Основной продукцией вагоностроительных заводов в России, которые выпускают грузовые вагоны, являются полувагоны.
"Предложение "Российских железных дорог" – переориентировать вагоностроительные заводы на постройку инновационного и дефицитного специализированного подвижного состава", - сказал Глазков.
Он добавил, что вагоны, срок службы которых заканчивается в ближайшие 5 лет, приносят наибольшее влияние на перевозочный процесс с точки зрения отказов.
"И зачастую эти издержки кратно выше, чем работа с новым подвижным составом", - заметил также Глазков.
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бизнес, россия, промышленность, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, РЖД
РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов
РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск инновационных и дефицитных вагонов
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на фоне профицита парка на сети предложили вагоностроительным заводам переориентироваться на выпуск инновационных и дефицитных специализированных вагонов, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова.
Ранее он сообщил, что РЖД насчитывают порядка 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети, замедляющих работу сети, а общий парк обновил рекорд и насчитывает 1,382 миллиона единиц. РЖД в одном из сообщений в декабре писали, что планы заводов по выпуску на 2025 год составляют 70 тысяч грузовых вагонов. Основной продукцией вагоностроительных заводов в России, которые выпускают грузовые вагоны, являются полувагоны.
"Предложение "Российских железных дорог" – переориентировать вагоностроительные заводы на постройку инновационного и дефицитного специализированного подвижного состава", - сказал Глазков.
Он добавил, что вагоны, срок службы которых заканчивается в ближайшие 5 лет, приносят наибольшее влияние на перевозочный процесс с точки зрения отказов.
"И зачастую эти издержки кратно выше, чем работа с новым подвижным составом", - заметил также Глазков.