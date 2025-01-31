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РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов

РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД предложили переориентировать заводы на выпуск дефицитных вагонов

РЖД на фоне профицита парка на сети предложили вагоностроительным заводам переориентироваться на выпуск инновационных и дефицитных специализированных вагонов,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД на фоне профицита парка на сети предложили вагоностроительным заводам переориентироваться на выпуск инновационных и дефицитных специализированных вагонов, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова. Ранее он сообщил, что РЖД насчитывают порядка 400 тысяч лишних грузовых вагонов на сети, замедляющих работу сети, а общий парк обновил рекорд и насчитывает 1,382 миллиона единиц. РЖД в одном из сообщений в декабре писали, что планы заводов по выпуску на 2025 год составляют 70 тысяч грузовых вагонов. Основной продукцией вагоностроительных заводов в России, которые выпускают грузовые вагоны, являются полувагоны. "Предложение "Российских железных дорог" – переориентировать вагоностроительные заводы на постройку инновационного и дефицитного специализированного подвижного состава", - сказал Глазков. Он добавил, что вагоны, срок службы которых заканчивается в ближайшие 5 лет, приносят наибольшее влияние на перевозочный процесс с точки зрения отказов. "И зачастую эти издержки кратно выше, чем работа с новым подвижным составом", - заметил также Глазков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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