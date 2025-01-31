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РЖД предложили изменить регламент работы с новыми грузовыми вагонами

РЖД предложили изменить регламент работы с новыми грузовыми вагонами - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД предложили изменить регламент работы с новыми грузовыми вагонами

РЖД предложили вагоностроителям изменить регламент работы с новыми грузовыми вагонами для предотвращения их скопления и решения проблем с выходом с завода на... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:17+0300

2025-01-31T00:17+0300

2025-01-31T00:17+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД предложили вагоностроителям изменить регламент работы с новыми грузовыми вагонами для предотвращения их скопления и решения проблем с выходом с завода на сеть, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. Газета "Коммерсант" в конце 2024 года писала о проблеме с выходом на сеть вагонов с заводов, потому что РЖД не принимают их на сеть. РЖД на фоне этой информации говорили РИА Новости, что реализуют полномочия по управлению движением поездов, а главным критерием при приёме грузовых вагонов к перевозке является непревышение пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры. РЖД в декабре сообщили, что договорились с вагоностроителями об организации совместного планирования выпуска новых вагонов на сеть. "Российские железные дороги" не применяли никаких новых технологий и новых правил. Мы работали в рамках законодательства. Ряд вагоностроительных заводов, на наш взгляд, занялась не совсем свойственной деятельностью с точки зрения приписки вагонов на пути своих предприятий до их продажи. Это привело к тому, что идет затаривание подъездных путей и осложняется работа вагоностроительных предприятий", - сообщил Глазков. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЖД Он рассказал, что в конце года прошел ряд совещаний, провели ряд совещаний и встреч с вагоностроительными заводами. "Сегодня в остатке у десяти крупнейших вагоностроительных заводов на путях необщего пользования находится 3155 вагонов. Это ниже технологического норматива работы данных предприятий. С начала года выпущено на сеть общего пользования более 2470 вагонов при постройке 2200 вагонов", - сообщил замглавы РЖД. При этом, продолжил он, на путях вагоностроительных заводов сегодня находятся более 700 вагонов, которые получили регистрацию: им присвоен номер, но у них нет покупателя или не определена цель перевозки. "С вагоностроительными заводами провели ряд переговоров, предложили механизм, который можно использовать, то есть продавать вагон без номера собственнику и мы, как "Российские железные дороги", готовы обеспечить перевозку этого вагона, как груз... с последующей припиской собственником и присвоением номера данному вагону на пути необщего пользования", - рассказал детали замглавы РЖД. Также, продолжил он, РЖД предложили вагоностроительным заводам включить в пункт договор, который предусматривает, что будущий собственник подвижного состава за три месяца до даты сдачи построенного вагона начинает заниматься регистрацией данного подвижного состава: то есть припиской и присвоением номера. Это, пояснил Глазков, существенно упростит задачу выпуска данного вагона при завершении его строительства. Замглавы РЖД отметил, что в настоявшее время производство грузовых вагонов в России значительно превышает выбытие. "Разница составляет более 50 тысяч вагонов. Это существенная разница, почему идет такой рост количества вагонов на сети железных дорог", - добавил он. По словам Глазкова, в 2025 году запланировано списание 27 тысяч вагонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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