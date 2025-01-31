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Орбан рассказал, в каком случае Венгрия ветирует санкции против России

Орбан рассказал, в каком случае Венгрия ветирует санкции против России - 31.01.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал, в каком случае Венгрия ветирует санкции против России

Будапешт наложит вето на продление санкций против России через полгода, если Еврокомиссия не выполнит предоставленные гарантии по энергобезопасности. Об этом... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T10:33+0300

2025-01-31T10:33+0300

2025-01-31T10:33+0300

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БУДАПЕШТ, 31 янв - ПРАЙМ. Будапешт наложит вето на продление санкций против России через полгода, если Еврокомиссия не выполнит предоставленные гарантии по энергобезопасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Принимать решение о санкциях надо каждые шесть месяцев. И если (ЕК гарантии - ред.) не выполнит, то мы не только заведем речь об отмене санкций, но и отменим их. Так что если Еврокомиссия не выполнит то, о чем мы договорились, то санкциям конец", - отметил венгерский лидер в эфире радио Kossuth.Орбан также добавил, что основное соглашение состоит в переговорах о возобновлении транзита российского газа через Украину в Европу.Ранее министр иностранных дел Венгрии Пе́тер Сийярто отметил, что необходимые гарантии были предоставлены Еврокомиссией в отношении защиты газо- и нефтепроводов, по которым проходят поставки сырья из России в страны Евросоюза.

https://1prime.ru/20250127/vengriya-854463067.html

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венгрия, россия, ес