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В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту
В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту
Средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование"... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T05:29+0300
2025-01-31T05:29+0300
2025-01-31T05:29+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"По итогам нашего опроса разных заемщиков в четвертом квартале 2024 года оказалось, что за последние полгода средний срок просрочки немного снизился - с 19 до 18 дней", - сказал он.
По данным исследования Сбербанка, во втором полугодии 2024 года доля молодых людей в возрасте 18-29 лет, которые столкнулись с просрочкой по кредиту, за полгода увеличилось на 7 процентных пунктов. "Молодежь еще только формирует навыки финансовой дисциплины. Видимо, понимание ее важности приходит позже", - отметил он.
Кроме того, Кузнецов указал, что по данным исследования Сбербанка, все больше россиян до 40 лет, преимущественно из больших городов, говорят о просрочке кредита.
"Самой частотной причиной, из-за которой возникает просрочка, является задержка зарплаты или иных поступлений. Второй по частоте причиной задержки являются невнимательность клиента: забыл, не положил деньги на счет", - заключил Кузнецов.
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финансы, банки, москва, сбербанк
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Сбербанк
В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту
Сбербанк: средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"По итогам нашего опроса разных заемщиков в четвертом квартале 2024 года оказалось, что за последние полгода средний срок просрочки немного снизился - с 19 до 18 дней", - сказал он.
По данным исследования Сбербанка, во втором полугодии 2024 года доля молодых людей в возрасте 18-29 лет, которые столкнулись с просрочкой по кредиту, за полгода увеличилось на 7 процентных пунктов. "Молодежь еще только формирует навыки финансовой дисциплины. Видимо, понимание ее важности приходит позже", - отметил он.
Кроме того, Кузнецов указал, что по данным исследования Сбербанка, все больше россиян до 40 лет, преимущественно из больших городов, говорят о просрочке кредита.
"Самой частотной причиной, из-за которой возникает просрочка, является задержка зарплаты или иных поступлений. Второй по частоте причиной задержки являются невнимательность клиента: забыл, не положил деньги на счет", - заключил Кузнецов.