https://1prime.ru/20250131/sberbank-854574833.html

В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту

В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о снижении среднего срока просрочки по кредиту

Средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование"... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T05:29+0300

2025-01-31T05:29+0300

2025-01-31T05:29+0300

финансы

банки

экономика

москва

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854574833.jpg?1738290574

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок просрочки по кредиту в России за полгода снизился с 19 до 18 дней, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "По итогам нашего опроса разных заемщиков в четвертом квартале 2024 года оказалось, что за последние полгода средний срок просрочки немного снизился - с 19 до 18 дней", - сказал он. По данным исследования Сбербанка, во втором полугодии 2024 года доля молодых людей в возрасте 18-29 лет, которые столкнулись с просрочкой по кредиту, за полгода увеличилось на 7 процентных пунктов. "Молодежь еще только формирует навыки финансовой дисциплины. Видимо, понимание ее важности приходит позже", - отметил он. Кроме того, Кузнецов указал, что по данным исследования Сбербанка, все больше россиян до 40 лет, преимущественно из больших городов, говорят о просрочке кредита. "Самой частотной причиной, из-за которой возникает просрочка, является задержка зарплаты или иных поступлений. Второй по частоте причиной задержки являются невнимательность клиента: забыл, не положил деньги на счет", - заключил Кузнецов.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, сбербанк