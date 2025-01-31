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Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты
Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты - 31.01.2025, ПРАЙМ
Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты
Доля заемщиков, которые готовы брать новые кредиты для погашения старых, за год сократилась на 2 процентных пункта, до 18%, рассказал РИА Новости директор... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T06:53+0300
2025-01-31T06:53+0300
банки
финансы
москва
сбербанк
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Доля заемщиков, которые готовы брать новые кредиты для погашения старых, за год сократилась на 2 процентных пункта, до 18%, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Также мы фиксируем, что люди стали реже говорить о том, что в ситуации просрочки они перекредитовываются: за год доля таких клиентов с опытом просроченной задолженности в разных банках, которые сказали нам об этом, снизилась на 2 процентных пункта, с 20% до 18%", - заявил он. Снижается также доля клиентов, старающихся самостоятельно найти новые источники финансирования при просроченной задолженности – люди предпочитают продукты урегулирования от банка. "Доля людей, которые при возникновении сложностей с обслуживанием кредитов в первую очередь обратятся в банк, за последние 2 года выросла с 68% до 72%", - отметил Кузнецов. Вместе с тем он указал, что Сбербанк продолжает фиксировать рост восприятия банкротства, как базового инструмента урегулирования - 52% российских заемщиков с опытом просроченной задолженности называют банкротство инструментом урегулирования, в 2023 году их доля была 49%.
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банки, финансы, москва, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, Сбербанк
06:53 31.01.2025
 
Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты

Кузнецов: доля заемщиков, готовых брать новые кредиты, за год сократилась на 2 п.п.

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Доля заемщиков, которые готовы брать новые кредиты для погашения старых, за год сократилась на 2 процентных пункта, до 18%, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"Также мы фиксируем, что люди стали реже говорить о том, что в ситуации просрочки они перекредитовываются: за год доля таких клиентов с опытом просроченной задолженности в разных банках, которые сказали нам об этом, снизилась на 2 процентных пункта, с 20% до 18%", - заявил он.
Снижается также доля клиентов, старающихся самостоятельно найти новые источники финансирования при просроченной задолженности – люди предпочитают продукты урегулирования от банка.
"Доля людей, которые при возникновении сложностей с обслуживанием кредитов в первую очередь обратятся в банк, за последние 2 года выросла с 68% до 72%", - отметил Кузнецов.
Вместе с тем он указал, что Сбербанк продолжает фиксировать рост восприятия банкротства, как базового инструмента урегулирования - 52% российских заемщиков с опытом просроченной задолженности называют банкротство инструментом урегулирования, в 2023 году их доля была 49%.
 
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