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Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты

Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты - 31.01.2025, ПРАЙМ

Сбербанк рассказал о снижении доли заемщиков, готовых брать новые кредиты

Доля заемщиков, которые готовы брать новые кредиты для погашения старых, за год сократилась на 2 процентных пункта, до 18%, рассказал РИА Новости директор... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T06:53+0300

2025-01-31T06:53+0300

2025-01-31T06:53+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Доля заемщиков, которые готовы брать новые кредиты для погашения старых, за год сократилась на 2 процентных пункта, до 18%, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Также мы фиксируем, что люди стали реже говорить о том, что в ситуации просрочки они перекредитовываются: за год доля таких клиентов с опытом просроченной задолженности в разных банках, которые сказали нам об этом, снизилась на 2 процентных пункта, с 20% до 18%", - заявил он. Снижается также доля клиентов, старающихся самостоятельно найти новые источники финансирования при просроченной задолженности – люди предпочитают продукты урегулирования от банка. "Доля людей, которые при возникновении сложностей с обслуживанием кредитов в первую очередь обратятся в банк, за последние 2 года выросла с 68% до 72%", - отметил Кузнецов. Вместе с тем он указал, что Сбербанк продолжает фиксировать рост восприятия банкротства, как базового инструмента урегулирования - 52% российских заемщиков с опытом просроченной задолженности называют банкротство инструментом урегулирования, в 2023 году их доля была 49%.

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