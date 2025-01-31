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ЦБ отметил двукратный рост числа операций через СБП

ЦБ отметил двукратный рост числа операций через СБП - 31.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил двукратный рост числа операций через СБП

Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:21+0300

2025-01-31T16:21+0300

2025-01-31T16:59+0300

экономика

россия

сбп

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Число и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с 2023 годом - до более чем 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России."Количество и объем операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году, увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего через СБП за минувший год прошло более 13,4 миллиарда транзакций на общую сумму 69,5 триллиона рублей, свидетельствуют данные Банка России", - говорится в сообщении регулятора.Также, как сообщает ЦБ РФ, в 2024 году увеличились показатели по количеству и объему выплат, которые граждане получили через СБП, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц. Всего гражданам было направлено более 200 миллионов переводов от компаний на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.ЦБ уточнил, что наибольшая транзакционная активность граждан наблюдалась в четвертом квартале 2024 года – совершена треть годового объема и количества операций. В октябре-декабре 2024 года переводами в СБП воспользовались 7 из 10 россиян, оплатой товаров и услуг – 5 из 10, а в среднем один гражданин совершил 29 переводов и оплатил через СБП 17 покупок против 20 переводов и 12 покупок годом ранее.Переводов через СБП в 2024 году было совершено почти 10 миллиардов на сумму более 60 триллионов рублей. А по итогам четвертого квартала количество и сумма таких операций увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 15 и 22%. Средняя сумма перевода превысила 7,3 тысячи рублей.Также ЦБ сообщает, что по итогам 2024 года каждая четвертая операция в СБП – покупка товаров и услуг. Средний чек по операциям составил 1,8 тысячи рублей. А в четвертом квартале 2024 года в СБП совершено более 1 миллиарда операций оплаты товаров и услуг на сумму 2 триллиона рублей. Количество и сумма покупок товаров и услуг, совершенных с использованием СБП, увеличились на 17 и 16% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом."Количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, составило почти 2,2 миллиона единиц. Количество МСП в СБП превысило 1,8 миллиона единиц, что составляет 27% от общего числа МСП. Более 80% ТСП, внедривших оплату через СБП, - малые и средние предприятия", - рассказал также регулятор.

https://1prime.ru/20240920/komissiya-851683944.html

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россия, сбп