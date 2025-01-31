https://1prime.ru/20250131/selkhozproduktsiya-854597335.html

Производство сельхозпродукции РФ в 2024 году снизилось на 3,2 процента

Производство сельхозпродукции РФ в 2024 году снизилось на 3,2 процента - 31.01.2025, ПРАЙМ

Производство сельхозпродукции РФ в 2024 году снизилось на 3,2 процента

Производство продукции сельского хозяйства в России в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 3,2%... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T21:49+0300

2025-01-31T21:49+0300

2025-01-31T21:50+0300

экономика

росстат

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 3,2% по сравнению с 2023 годом, следует из материалов Росстата. В том числе выпуск продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий снизился на 6,5%, животноводческой продукции - вырос на 0,9%. Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2024 году предварительно вырос до 8,903 триллиона рублей с 8,494 триллиона (+5%): в частности, продукции растениеводства было произведено на 4,707 триллиона рублей (-0,04%), животноводства - на 4,196 триллиона (+11%). Выпуск продукции АПК в сельскохозяйственных организациях в сопоставимых ценах в 2024 году снизился на 2,4%. Продукции растениеводства произведено меньше на 7,2%, животноводства - больше на 2,9%. В фактических ценах в сельхозорганизациях было произведено продукции на 5,357 триллиона рублей (рост на 5,3%): растениеводческой продукции - 2,635 триллиона рублей (снижение на 1,4%), животноводческой - 2,722 триллиона рублей (рост на 12,9%). Выпуск сельхозпродукции в хозяйствах населения в сопоставимых ценах в 2024 году снизился на 3,8%, продукции растениеводства было произведено меньше на 5,2%, животноводства - на 2,7%. В фактических ценах производство там сельхозпродукции выросло на 6%, до 2,281 триллиона рублей: растениеводства - увеличилось на 4,7%, до 1,049 триллиона рублей, животноводства - на 7,3%, до 1,232 триллиона рублей. Производство сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году снизилось на 5,1% в сопоставимых ценах, по растениеводству - снизилось на 6%, по животноводству - на 1,1%. В свою очередь в фактически действовавших ценах объем производства там вырос на 0,6%, до 1,265 триллиона рублей: растениеводческая продукция - 1,024 триллиона рублей (снижение на 0,9%), животноводческая - 241,661 миллиарда рублей (рост на 8,2%).

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