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СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ
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СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда
Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:17+0300
2025-01-31T21:18+0300
следственный комитет
чехия
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика.Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, в СММ сообщается, что чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост."Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщает СК.Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам политика, сейчас Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
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следственный комитет, чехия
Следственный комитет, ЧЕХИЯ
21:17 31.01.2025 (обновлено: 21:18 31.01.2025)
 
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда

СК даст правовую оценку высказываниям чешского политика повторить блокаду Ленинграда

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика.
Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, в СММ сообщается, что чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост.
"Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщает СК.
Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам политика, сейчас Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
 
Следственный комитетЧЕХИЯ
 
 
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