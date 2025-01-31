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СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда
Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:17+0300
2025-01-31T21:17+0300
2025-01-31T21:18+0300
следственный комитет
чехия
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика.Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, в СММ сообщается, что чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост."Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщает СК.Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам политика, сейчас Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
чехия
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следственный комитет, чехия
Следственный комитет, ЧЕХИЯ
СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда
СК даст правовую оценку высказываниям чешского политика повторить блокаду Ленинграда
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика.
Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале
, в СММ сообщается, что чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост.
"Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщает СК.
Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам политика, сейчас Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.