https://1prime.ru/20250131/sk-854596913.html

СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда

СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ

СК даст правовую оценку заявлениям чешского сенатора о блокаде Ленинграда

Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T21:17+0300

2025-01-31T21:17+0300

2025-01-31T21:18+0300

следственный комитет

чехия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044938_39:0:2334:1291_1920x0_80_0_0_edaabdc74f9bd855dfab962eb925a633.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям чешского политика.Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, в СММ сообщается, что чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост."Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщает СК.Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам политика, сейчас Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

следственный комитет, чехия