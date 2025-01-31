https://1prime.ru/20250131/spetsscheta-854583406.html
МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках
МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках - 31.01.2025, ПРАЙМ
МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках
Число спецсчетов для участия предприятий среднего и малого бизнеса в госзакупках выросло в ВТБ в 2024 году на 20%, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T13:36+0300
2025-01-31T13:36+0300
2025-01-31T13:36+0300
экономика
финансы
втб
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Число спецсчетов для участия предприятий среднего и малого бизнеса в госзакупках выросло в ВТБ в 2024 году на 20%, сообщила РИА Новости пресс-служба банка."По итогам 2024 года клиенты среднего и малого бизнеса открыли в ВТБ на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее. Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках", - говорится в сообщении.Наибольшее число специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.
https://1prime.ru/20250129/banki-854520231.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6d9ce8b8e0d09ba9526ba7c2922eaf8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, втб, мсп
Экономика, Финансы, ВТБ, МСП
МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках
МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках на 20%
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Число спецсчетов для участия предприятий среднего и малого бизнеса в госзакупках выросло в ВТБ в 2024 году на 20%, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"По итогам 2024 года клиенты среднего и малого бизнеса открыли в ВТБ на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее. Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках", - говорится в сообщении.
Наибольшее число специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.
ВТБ: российские банки выплатят рекордный объем кешбэка в 2025 году