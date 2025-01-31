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МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках - 31.01.2025, ПРАЙМ

МСП увеличили число спецсчетов в ВТБ для участия в госзакупках

Число спецсчетов для участия предприятий среднего и малого бизнеса в госзакупках выросло в ВТБ в 2024 году на 20%, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T13:36+0300

2025-01-31T13:36+0300

2025-01-31T13:36+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Число спецсчетов для участия предприятий среднего и малого бизнеса в госзакупках выросло в ВТБ в 2024 году на 20%, сообщила РИА Новости пресс-служба банка."По итогам 2024 года клиенты среднего и малого бизнеса открыли в ВТБ на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее. Банк запустил для предпринимателей новые инструменты аналитики, которые помогают эффективно управлять финансами и планировать работу на электронных площадках", - говорится в сообщении.Наибольшее число специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. Среди регионов по числу новых спецсчетов по итогам года лидируют Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.

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финансы, втб, мсп