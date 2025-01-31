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США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10 процентов к октябрю
США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10 процентов к октябрю - 31.01.2025, ПРАЙМ
США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10 процентов к октябрю
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в ноябре прошлого года сократились на 10,4% по сравнению с октябрем - до 140,652 миллиарда... | 31.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в ноябре прошлого года сократились на 10,4% по сравнению с октябрем - до 140,652 миллиарда кубических футов (около 3 миллионов тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в ноябре США поставили в другие страны 376,065 миллиарда кубических футов (7,9 миллиона тонн) СПГ, что незначительно ниже показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в ноябре пришлось около 37,4% экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в ноябре он составил 29,842 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн), сократившись на 7,4% к предыдущему месяцу. Затем следует Франция, куда США поставили за отчетный период 23,601 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн), показатель сократился в 1,7 раза. Поставки в Италию составили 19,322 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что на 10,2% больше значения месяцем ранее. Поставки в Германию выросли в отчетном месяце на 10,8% - до 16,296 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
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спг, сша, газ, ес
Энергетика, СПГ, США, Газ, ЕС
США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10 процентов к октябрю
США в ноябре сократили экспорт СПГ в ЕС на 10% к октябрю - до 3 млн тонн
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в ноябре прошлого года сократились на 10,4% по сравнению с октябрем - до 140,652 миллиарда кубических футов (около 3 миллионов тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Всего в ноябре США поставили в другие страны 376,065 миллиарда кубических футов (7,9 миллиона тонн) СПГ, что незначительно ниже показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в ноябре пришлось около 37,4% экспорта сжиженного газа из Штатов.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в ноябре он составил 29,842 миллиарда кубических футов (0,6 миллиона тонн), сократившись на 7,4% к предыдущему месяцу. Затем следует Франция, куда США поставили за отчетный период 23,601 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн), показатель сократился в 1,7 раза. Поставки в Италию составили 19,322 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что на 10,2% больше значения месяцем ранее.
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
Поставки в Германию выросли в отчетном месяце на 10,8% - до 16,296 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.