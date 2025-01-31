Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250131/srok-854574551.html
Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет
Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет - 31.01.2025, ПРАЙМ
Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет
Средний срок ипотеки за год увеличился на 7 лет и по итогам 2024 года составил 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T04:47+0300
2025-01-31T04:47+0300
недвижимость
бизнес
финансы
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854574551.jpg?1738288047
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок ипотеки за год увеличился на 7 лет и по итогам 2024 года составил 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний срок ипотеки увеличился на 7 лет: по итогам 2024 года он составил 30 лет, а годом ранее был равен 23 годам", - сказано в материалах маркетплейса. В рамках исследования аналитики изучили заявки на ипотечные кредиты, оставленные на "Банки.ру" за два года - с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 года. Выяснилось, что средний чек ипотеки, оформленной на "Банки.ру", за год снизился на 4% — до 4,3 миллиона рублей. Пиковое значение среднего чека в 2024 году наблюдалось в ноябре – на уровне 4,5 миллиона рублей. Также аналитики выяснили, что структура распределения запрошенных сумм ипотеки за год практически не изменилась. Наиболее популярными были кредиты на сумму от 1 до 3 миллионов рублей - 43% в 2024 году и 40% в 2023 году. Кредиты на сумму более 6 миллионов рублей оформляли реже - 14% в 2024 году и 17% в 2023 году. "Средний первоначальный взнос за год повысился с 25% до 28% собственных средств заемщика от стоимости недвижимости. Его минимальное среднее значение наблюдалось по IT-ипотеке (23%), а максимальное — по ипотеке с господдержкой (39%)", - отмечается в материалах. При этом средний уровень дохода заемщика вырос на 29% по сравнению с 2023 годом - до 165 тысяч рублей. По данным исследования, количество заявок на ипотеку, которые оставляли пользователи ипотечных сервисов в 2024 году, сократилось на 49% по сравнению с 2023 годом. Также вдвое сократилась доля заявок от пользователей с просроченной задолженностью - в 2024 году она составила 6%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, банки.ру
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Банки.ру
04:47 31.01.2025
 
Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет

"Банки.ру": средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет и составил 30 лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок ипотеки за год увеличился на 7 лет и по итогам 2024 года составил 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"Средний срок ипотеки увеличился на 7 лет: по итогам 2024 года он составил 30 лет, а годом ранее был равен 23 годам", - сказано в материалах маркетплейса.
В рамках исследования аналитики изучили заявки на ипотечные кредиты, оставленные на "Банки.ру" за два года - с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 года.
Выяснилось, что средний чек ипотеки, оформленной на "Банки.ру", за год снизился на 4% — до 4,3 миллиона рублей. Пиковое значение среднего чека в 2024 году наблюдалось в ноябре – на уровне 4,5 миллиона рублей.
Также аналитики выяснили, что структура распределения запрошенных сумм ипотеки за год практически не изменилась. Наиболее популярными были кредиты на сумму от 1 до 3 миллионов рублей - 43% в 2024 году и 40% в 2023 году. Кредиты на сумму более 6 миллионов рублей оформляли реже - 14% в 2024 году и 17% в 2023 году.
"Средний первоначальный взнос за год повысился с 25% до 28% собственных средств заемщика от стоимости недвижимости. Его минимальное среднее значение наблюдалось по IT-ипотеке (23%), а максимальное — по ипотеке с господдержкой (39%)", - отмечается в материалах.
При этом средний уровень дохода заемщика вырос на 29% по сравнению с 2023 годом - до 165 тысяч рублей.
По данным исследования, количество заявок на ипотеку, которые оставляли пользователи ипотечных сервисов в 2024 году, сократилось на 49% по сравнению с 2023 годом. Также вдвое сократилась доля заявок от пользователей с просроченной задолженностью - в 2024 году она составила 6%.
 
НедвижимостьБизнесФинансыБанки.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала