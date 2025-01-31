https://1prime.ru/20250131/srok-854574551.html

Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет

Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет - 31.01.2025, ПРАЙМ

Средний срок ипотеки за год увеличился на семь лет

Средний срок ипотеки за год увеличился на 7 лет и по итогам 2024 года составил 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T04:47+0300

2025-01-31T04:47+0300

2025-01-31T04:47+0300

недвижимость

бизнес

финансы

банки.ру

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854574551.jpg?1738288047

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Средний срок ипотеки за год увеличился на 7 лет и по итогам 2024 года составил 30 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Средний срок ипотеки увеличился на 7 лет: по итогам 2024 года он составил 30 лет, а годом ранее был равен 23 годам", - сказано в материалах маркетплейса. В рамках исследования аналитики изучили заявки на ипотечные кредиты, оставленные на "Банки.ру" за два года - с 1 января 2023 по 31 декабря 2024 года. Выяснилось, что средний чек ипотеки, оформленной на "Банки.ру", за год снизился на 4% — до 4,3 миллиона рублей. Пиковое значение среднего чека в 2024 году наблюдалось в ноябре – на уровне 4,5 миллиона рублей. Также аналитики выяснили, что структура распределения запрошенных сумм ипотеки за год практически не изменилась. Наиболее популярными были кредиты на сумму от 1 до 3 миллионов рублей - 43% в 2024 году и 40% в 2023 году. Кредиты на сумму более 6 миллионов рублей оформляли реже - 14% в 2024 году и 17% в 2023 году. "Средний первоначальный взнос за год повысился с 25% до 28% собственных средств заемщика от стоимости недвижимости. Его минимальное среднее значение наблюдалось по IT-ипотеке (23%), а максимальное — по ипотеке с господдержкой (39%)", - отмечается в материалах. При этом средний уровень дохода заемщика вырос на 29% по сравнению с 2023 годом - до 165 тысяч рублей. По данным исследования, количество заявок на ипотеку, которые оставляли пользователи ипотечных сервисов в 2024 году, сократилось на 49% по сравнению с 2023 годом. Также вдвое сократилась доля заявок от пользователей с просроченной задолженностью - в 2024 году она составила 6%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, банки.ру