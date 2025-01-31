https://1prime.ru/20250131/ssha-854582320.html

Вашингтон уведомил Москву об авиакатастрофе по дипломатическим каналам

Вашингтон уведомил Москву об авиакатастрофе по дипломатическим каналам - 31.01.2025, ПРАЙМ

Вашингтон уведомил Москву об авиакатастрофе по дипломатическим каналам

Вашингтон уведомил Москву по дипломатическим каналам о гибели российских граждан в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:51+0300

2025-01-31T12:51+0300

2025-01-31T13:03+0300

происшествия

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вашингтон уведомил Москву по дипломатическим каналам о гибели российских граждан в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают", - отметил он в беседе с журналистами.Он также добавил, что дипломаты обсуждают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой тел погибших на родину.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Лайнер принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines. По ее данным, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа.

https://1prime.ru/20250131/aviakatastrofa-854582149.html

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сша, россия, дмитрий песков