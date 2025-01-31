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Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia
Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia - 31.01.2025, ПРАЙМ
Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia
Арбитражный суд Москвы закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры, требующей признать незаконной передачу британской Raven Property Group своих российских складов... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:05+0300
2025-01-31T11:05+0300
россия
суд
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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры, требующей признать незаконной передачу британской Raven Property Group своих российских складов местному менеджменту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство, рассмотреть в закрытом режиме", - огласила решение судья. На закрытии процесса настаивал истец. Ответчиками в иске указаны Raven Property Group Limited (остров Гернси), зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Третьими лицами привлечены 18 юрлиц, владеющих складскими комплексами в разных регионах России. В иске Генпрокуратура оспаривает опционное соглашение 2022 года между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций Phoenix. Как пояснил в пятницу представитель истца в суде, сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями. Истец также заявил, что ответчики незаконно вывели из РФ 3 миллиарда рублей. По словам истца, в нарушение действующего законодательства ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, при этом Богородов скрыл свое американское гражданство. Генпрокуратура требует "применить последствие недействительности... сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики. Представители ответчиков и третьих лиц заявили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Один из юристов сообщил, что от гражданства США Богородов отказался в 2016 году. Кроме того, по словам ответчиков, склады не являются транспортными терминалами, как их называет истец, и соответственно стратегическими предприятиями, доля рынка Raven Russia всего около 8%, поэтому регулирование, установленное для контроля иностранных инвестиций, к ним не применимо. Ответчики также отметили, что норма, допускающая взыскание компаний в доход государства, появилась в России спустя больше года после оспариваемой сделки. Суд ранее принял обеспечительные меры, запретив регистрацию изменений структуры владения российскими компаниями, ранее входившими в Raven Property Group, а также на сделки с недвижимостью, принадлежащей этим компаниям, Богородову и Шувалову. Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
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россия, суд
РОССИЯ, суд
11:05 31.01.2025
 
Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры России к Raven Russia

Суд закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к Raven Russia о передаче складов

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы закрыл рассмотрение иска Генпрокуратуры, требующей признать незаконной передачу британской Raven Property Group своих российских складов местному менеджменту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство, рассмотреть в закрытом режиме", - огласила решение судья.
На закрытии процесса настаивал истец.
Ответчиками в иске указаны Raven Property Group Limited (остров Гернси), зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Третьими лицами привлечены 18 юрлиц, владеющих складскими комплексами в разных регионах России.
В иске Генпрокуратура оспаривает опционное соглашение 2022 года между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций Phoenix. Как пояснил в пятницу представитель истца в суде, сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями. Истец также заявил, что ответчики незаконно вывели из РФ 3 миллиарда рублей.
По словам истца, в нарушение действующего законодательства ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, при этом Богородов скрыл свое американское гражданство. Генпрокуратура требует "применить последствие недействительности... сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики.
Представители ответчиков и третьих лиц заявили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Один из юристов сообщил, что от гражданства США Богородов отказался в 2016 году. Кроме того, по словам ответчиков, склады не являются транспортными терминалами, как их называет истец, и соответственно стратегическими предприятиями, доля рынка Raven Russia всего около 8%, поэтому регулирование, установленное для контроля иностранных инвестиций, к ним не применимо. Ответчики также отметили, что норма, допускающая взыскание компаний в доход государства, появилась в России спустя больше года после оспариваемой сделки.
Суд ранее принял обеспечительные меры, запретив регистрацию изменений структуры владения российскими компаниями, ранее входившими в Raven Property Group, а также на сделки с недвижимостью, принадлежащей этим компаниям, Богородову и Шувалову. Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
Судейский молоток
Raven Russia намерена оспаривать запрет на регистрационные сделки
11 ноября 2024, 20:29
 
РОССИЯсуд
 
 
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