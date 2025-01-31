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Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель - 31.01.2025, ПРАЙМ
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель
Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:29+0300
2025-01-31T14:29+0300
2025-01-31T14:29+0300
норвегия
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Его цитирует издание VG."Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - отмечается в публикации.Ранее власти Норвегии задержали судно на основании подозрений в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.
https://1prime.ru/20250131/norvegiya-854583298.html
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норвегия, россия
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель
Владелец задержанного судна с экипажем из РФ отрицает, что оно повредило кабель
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Его цитирует издание VG.
"Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - отмечается в публикации.
Ранее власти Норвегии задержали судно на основании подозрений в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.
Норвегия задержала судно с российским экипажем