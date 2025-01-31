https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html

Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель

Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель - 31.01.2025, ПРАЙМ

Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель

Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:29+0300

2025-01-31T14:29+0300

2025-01-31T14:29+0300

норвегия

россия

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Его цитирует издание VG."Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - отмечается в публикации.Ранее власти Норвегии задержали судно на основании подозрений в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.

https://1prime.ru/20250131/norvegiya-854583298.html

норвегия

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норвегия, россия