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Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель - 31.01.2025, ПРАЙМ
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель
Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:29+0300
2025-01-31T14:29+0300
норвегия
россия
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Его цитирует издание VG."Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - отмечается в публикации.Ранее власти Норвегии задержали судно на основании подозрений в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.
https://1prime.ru/20250131/norvegiya-854583298.html
норвегия
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норвегия, россия
НОРВЕГИЯ, РОССИЯ
14:29 31.01.2025
 
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель

Владелец задержанного судна с экипажем из РФ отрицает, что оно повредило кабель

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Владелец задержанного норвежскими властями судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает его причастность к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Его цитирует издание VG.
"Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - отмечается в публикации.
Ранее власти Норвегии задержали судно на основании подозрений в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией.
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Норвегия задержала судно с российским экипажем
13:34
 
НОРВЕГИЯРОССИЯ
 
 
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