https://1prime.ru/20250131/sudno-854587010.html

Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков

Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков - 31.01.2025, ПРАЙМ

Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков

Российские моряки, работающие на задержанном норвежскими властями судне Silver Dania, и их родственники еще не обращались за помощью в Российский профсоюз... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T15:27+0300

2025-01-31T15:27+0300

2025-01-31T15:27+0300

происшествия

морские перевозки

норвегия

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские моряки, работающие на задержанном норвежскими властями судне Silver Dania, и их родственники еще не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профобъединении. "Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - уточнили в организации. В пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в том, что оно якобы причастно к повреждению кабеля на дне Балтийского моря между Латвией и Швецией.Посольство России в Осло в настоящее время выясняет обстоятельства задержания.

https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html

норвегия

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морские перевозки, норвегия