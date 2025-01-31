https://1prime.ru/20250131/sudno-854587010.html
Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков
Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков - 31.01.2025, ПРАЙМ
Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков
Российские моряки, работающие на задержанном норвежскими властями судне Silver Dania, и их родственники еще не обращались за помощью в Российский профсоюз... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:27+0300
2025-01-31T15:27+0300
2025-01-31T15:27+0300
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские моряки, работающие на задержанном норвежскими властями судне Silver Dania, и их родственники еще не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профобъединении. "Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - уточнили в организации. В пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в том, что оно якобы причастно к повреждению кабеля на дне Балтийского моря между Латвией и Швецией.Посольство России в Осло в настоящее время выясняет обстоятельства задержания.
https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html
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морские перевозки, норвегия
Происшествия, Морские перевозки, НОРВЕГИЯ
Российские моряки с судна Silver Dania еще не обращались в профсоюз моряков
Российские моряки с задержанного судна Silver Dania пока не обращались в профсоюз моряков
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские моряки, работающие на задержанном норвежскими властями судне Silver Dania, и их родственники еще не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профобъединении.
"Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались", - уточнили в организации.
В пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в том, что оно якобы причастно к повреждению кабеля на дне Балтийского моря между Латвией и Швецией.
Посольство России в Осло в настоящее время выясняет обстоятельства задержания.
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель