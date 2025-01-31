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Судовладелец "Волгонефти" назвал финансовое состояние компании нормальным
Судовладелец "Волгонефти" назвал финансовое состояние компании нормальным - 31.01.2025, ПРАЙМ
Судовладелец "Волгонефти" назвал финансовое состояние компании нормальным
Судовладелец потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-239" сообщил РИА Новости, что у компании достаточно средств для покрытия всех обязательств, | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T04:59+0300
2025-01-31T04:59+0300
2025-01-31T04:59+0300
россия
севастополь
тамань
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 31 янв – ПРАЙМ. Судовладелец потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-239" сообщил РИА Новости, что у компании достаточно средств для покрытия всех обязательств, назвав финансовое состояние организации "нормальным".
"Арест на сумму 120 миллионов рублей наложен на счета в рамках возбужденного уголовного дела. Он не имеет никакого отношения к финансовому состоянию компании – оно нормальное, никто заявления в суд о банкротстве не подавал. У организации достаточно собственных средств, чтобы покрыть все свои обязательства", - сказал представитель судовладельца "Волгатранснефть".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
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россия, севастополь, тамань, краснодарский край
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Тамань, Краснодарский край
Судовладелец "Волгонефти" назвал финансовое состояние компании нормальным
Судовладелец "Волгонефти" назвал финансовое состояние компании нормальным
КРАСНОДАР, 31 янв – ПРАЙМ. Судовладелец потерпевшего крушение в Черном море танкера "Волгонефть-239" сообщил РИА Новости, что у компании достаточно средств для покрытия всех обязательств, назвав финансовое состояние организации "нормальным".
"Арест на сумму 120 миллионов рублей наложен на счета в рамках возбужденного уголовного дела. Он не имеет никакого отношения к финансовому состоянию компании – оно нормальное, никто заявления в суд о банкротстве не подавал. У организации достаточно собственных средств, чтобы покрыть все свои обязательства", - сказал представитель судовладельца "Волгатранснефть".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.