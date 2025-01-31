https://1prime.ru/20250131/t-bank-854581579.html
Т-Банк интегрировал в свои платежные терминалы единый QR-код
Т-Банк интегрировал в свои платежные терминалы единый QR-код - 31.01.2025, ПРАЙМ
Т-Банк интегрировал в свои платежные терминалы единый QR-код
Т-Банк интегрировал в свой торговый эквайринг единый платежный QR-код от объединения банков, куда помимо него входят Сбербанк и Альфа-банк, расширив таким... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:20+0300
2025-01-31T12:20+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Т-Банк интегрировал в свой торговый эквайринг единый платежный QR-код от объединения банков, куда помимо него входят Сбербанк и Альфа-банк, расширив таким образом количество доступных для покупателей способов оплаты, сообщила кредитная организация. В 2024 году "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании объединения банков (консорциума банков) для развития новых платежных решений, в том числе единого QR-кода на основе технологии MultiQR. "Подключение к единому QR-коду от объединения банков позволяет банкам-эмитентам получить равный доступ к крупнейшей платежной инфраструктуре, насчитывающей более 2 миллионов платежных терминалов. А банкам-эквайерам дает возможность управления и развития платежной страницы, которая открывается при сканировании QR-кода", - приводятся в сообщении слова гендиректора оператора для объединения банков "Финтех-платформы" Дмитрия Филинова. По его словам, при интеграции в единый QR-код от консорциума банков новым финорганизациям потребуется интегрироваться только один раз - сразу со всеми банками-участниками. Тем, кто уже подключился к решению MultiQR, "вообще ничего делать не нужно". "Благодаря интеграции QR-кода объединения банков на платежных терминалах Т-Банка появились способы оплаты от тех финансовых организаций, которые подключены к технологии MultiQR. Среди них — AlfaPay, "Яндекс Пэй", pay-сервисы "Ozon Банка", Газпромбанка, Совкомбанка, "МТС Банка" и другие. Также сохраняется возможность оплаты с помощью Системы быстрых платежей, T-Pay, SberPay", - уточняется в сообщении. Указывается также, что обновлять платежные терминалы не понадобится - новые способы добавятся автоматически. На всех терминалах оплаты Т-Банка обновление пройдет в течение первого квартала, а оплачивать покупки могут клиенты всех российских банков. Одновременно универсальный QR-код развивает Национальная система платежных карт (НСПК). В прошлом году ЦБ направил в Минфин предложения об изменениях законодательства по применению QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на НСПК. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в весеннюю сессию.
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Т-Банк интегрировал в свои платежные терминалы единый QR-код
Т-Банк интегрировал в свои платежные терминалы единый QR-код от объединения банков
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Т-Банк интегрировал в свой торговый эквайринг единый платежный QR-код от объединения банков, куда помимо него входят Сбербанк и Альфа-банк, расширив таким образом количество доступных для покупателей способов оплаты, сообщила кредитная организация.
В 2024 году "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании объединения банков (консорциума банков) для развития новых платежных решений, в том числе единого QR-кода на основе технологии MultiQR.
"Подключение к единому QR-коду от объединения банков позволяет банкам-эмитентам получить равный доступ к крупнейшей платежной инфраструктуре, насчитывающей более 2 миллионов платежных терминалов. А банкам-эквайерам дает возможность управления и развития платежной страницы, которая открывается при сканировании QR-кода", - приводятся в сообщении слова гендиректора оператора для объединения банков "Финтех-платформы" Дмитрия Филинова.
По его словам, при интеграции в единый QR-код от консорциума банков новым финорганизациям потребуется интегрироваться только один раз - сразу со всеми банками-участниками. Тем, кто уже подключился к решению MultiQR, "вообще ничего делать не нужно".
"Благодаря интеграции QR-кода объединения банков на платежных терминалах Т-Банка появились способы оплаты от тех финансовых организаций, которые подключены к технологии MultiQR. Среди них — AlfaPay, "Яндекс Пэй", pay-сервисы "Ozon Банка", Газпромбанка, Совкомбанка, "МТС Банка" и другие. Также сохраняется возможность оплаты с помощью Системы быстрых платежей, T-Pay, SberPay", - уточняется в сообщении.
Указывается также, что обновлять платежные терминалы не понадобится - новые способы добавятся автоматически. На всех терминалах оплаты Т-Банка обновление пройдет в течение первого квартала, а оплачивать покупки могут клиенты всех российских банков.
Одновременно универсальный QR-код развивает Национальная система платежных карт (НСПК). В прошлом году ЦБ направил в Минфин предложения об изменениях законодательства по применению QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на НСПК. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в весеннюю сессию.
Прибыль Т-Банка в 2024 году выросла на 31%, Росбанка - на 57%