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В Таллине подожгли ресторан украинской кухни

В Таллине подожгли ресторан украинской кухни - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Таллине подожгли ресторан украинской кухни

В Таллине неизвестные лица подожгли ресторан украинской кухни, пишет Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T18:08+0300

2025-01-31T18:08+0300

2025-01-31T18:08+0300

происшествия

эстония

украина

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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. В Таллине неизвестные лица подожгли ресторан украинской кухни, пишет Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. Сообщение о пожаре в ресторане, наименвание которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу. "Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана ... и были подожжены внутренние помещения ресторана", - отметили в ведомстве.Вскоре пожарные потушили огонь.Чтобы выяснить причастных к поджогу, будут использовать расположенные рядом камеры видеонаблюдения. Спасательный департамент не включил информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать инцидент. Там сослались на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по как говорится в сообщении, в департаменте не исключили, что это было "преступление на почве ненависти".

https://1prime.ru/20241120/estoniya-852966264.html

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эстония, украина