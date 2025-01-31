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В Таллине подожгли ресторан украинской кухни - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В Таллине подожгли ресторан украинской кухни
В Таллине подожгли ресторан украинской кухни - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Таллине подожгли ресторан украинской кухни
В Таллине неизвестные лица подожгли ресторан украинской кухни, пишет Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:08+0300
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происшествия
эстония
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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. В Таллине неизвестные лица подожгли ресторан украинской кухни, пишет Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. Сообщение о пожаре в ресторане, наименвание которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу. "Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана ... и были подожжены внутренние помещения ресторана", - отметили в ведомстве.Вскоре пожарные потушили огонь.Чтобы выяснить причастных к поджогу, будут использовать расположенные рядом камеры видеонаблюдения. Спасательный департамент не включил информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать инцидент. Там сослались на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по как говорится в сообщении, в департаменте не исключили, что это было "преступление на почве ненависти".
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эстония, украина
Происшествия, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА
18:08 31.01.2025
 
В Таллине подожгли ресторан украинской кухни

В Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни

© Unsplash/Jacques BoppВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония
© Unsplash/Jacques Bopp
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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. В Таллине неизвестные лица подожгли ресторан украинской кухни, пишет Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны.
Сообщение о пожаре в ресторане, наименвание которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу.
"Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана ... и были подожжены внутренние помещения ресторана", - отметили в ведомстве.
Вскоре пожарные потушили огонь.Чтобы выяснить причастных к поджогу, будут использовать расположенные рядом камеры видеонаблюдения.
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Спасательный департамент не включил информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать инцидент. Там сослались на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по как говорится в сообщении, в департаменте не исключили, что это было "преступление на почве ненависти".
 
ПроисшествияЭСТОНИЯУКРАИНА
 
 
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