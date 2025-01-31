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В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Волжско-Камского межрегионального | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:33+0300
2025-01-31T15:33+0300
2025-01-31T15:33+0300
происшествия
татарстан
нефтепродукты
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора."В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан", - отмечается в заявлении.Инспекторы и специалисты проводят обследование и взяли пробы почвы для определения ущерба, который будет рассчитан виновной стороне - АО "Транснефть-Прикамье". Компания сообщает, что утечка на магистральном нефтепроводе была обнаружена и локализована аварийными службами 29 января.Ремонтные работы проводятся, загрязненный грунт и снег удаляются. Объем вытекшей нефти составил около 8,5 кубометров, но компания утверждает, что нет угрозы для жизни и здоровья населения, окружающей среды и потребителей. Причина инцидента пока уточняется.
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татарстан, нефтепродукты
Происшествия, ТАТАРСТАН, нефтепродукты
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади двух тысяч квадратов
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
"В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан", - отмечается в заявлении.
Инспекторы и специалисты проводят обследование и взяли пробы почвы для определения ущерба, который будет рассчитан виновной стороне - АО "Транснефть-Прикамье". Компания сообщает, что утечка на магистральном нефтепроводе была обнаружена и локализована аварийными службами 29 января.
Ремонтные работы проводятся, загрязненный грунт и снег удаляются. Объем вытекшей нефти составил около 8,5 кубометров, но компания утверждает, что нет угрозы для жизни и здоровья населения, окружающей среды и потребителей. Причина инцидента пока уточняется.
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