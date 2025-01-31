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Россия направила ЦАР несколько десятков тысяч тонн дизтоплива
Россия направила ЦАР несколько десятков тысяч тонн дизтоплива - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия направила ЦАР несколько десятков тысяч тонн дизтоплива
Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:14+0300
2025-01-31T14:14+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД."Откликаясь на обращение руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР), российская сторона направила в качестве гуманитарной помощи предназначенное для этой страны дизельное топливо объемом 29,4 тысячи тонн", - сообщили в МИД.Уточняется, что после завершения 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун разгрузки судна дальнейшая транспортировка топлива в Банги осуществляется силами центральноафриканской стороны."Данная акция является важным продолжением предпринимаемых Российской Федерацией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой нас связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили благодарность российской стороне за своевременную и эффективную гуманитарную помощь, призванную способствовать улучшению социально-экономической ситуации в ЦАР", - добавили в российском МИД.В середине января президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил Россию с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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россия, цар
Россия направила ЦАР несколько десятков тысяч тонн дизтоплива
МИД: РФ направила ЦАР в качестве гумпомощи 29,4 тысяч тонн дизельного топлива
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД.
"Откликаясь на обращение руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР), российская сторона направила в качестве гуманитарной помощи предназначенное для этой страны дизельное топливо объемом 29,4 тысячи тонн", - сообщили в МИД.
Уточняется, что после завершения 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун разгрузки судна дальнейшая транспортировка топлива в Банги осуществляется силами центральноафриканской стороны.
"Данная акция является важным продолжением предпринимаемых Российской Федерацией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой нас связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили благодарность российской стороне за своевременную и эффективную гуманитарную помощь, призванную способствовать улучшению социально-экономической ситуации в ЦАР", - добавили в российском МИД.
В середине января президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил Россию с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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