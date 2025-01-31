https://1prime.ru/20250131/tramp-854577874.html

НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ

НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ - 31.01.2025, ПРАЙМ

НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ

В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию"... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:56+0300

2025-01-31T09:56+0300

2025-01-31T10:04+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО. "В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении. В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

https://1prime.ru/20250130/briks-854553511.html

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сша, дональд трамп, нато