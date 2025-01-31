https://1prime.ru/20250131/tramp-854577874.html
НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ
НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ - 31.01.2025, ПРАЙМ
НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ
В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию"... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:56+0300
2025-01-31T09:56+0300
2025-01-31T10:04+0300
политика
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО. "В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении. В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
https://1prime.ru/20250130/briks-854553511.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, нато
Политика, США, Дональд Трамп, НАТО
НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике, пишут СМИ
DPA: НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило
агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.
"В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении.
В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ