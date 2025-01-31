https://1prime.ru/20250131/tramp-854588208.html
"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ
"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ - 31.01.2025, ПРАЙМ
"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ
У нового президента США Дональда Трампа есть шанс наладить отношения с Россией, признав роль СССР в победе над нацистской Германией. Об этом в социальной сети Х | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:53+0300
2025-01-31T15:53+0300
2025-01-31T15:53+0300
политика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. У нового президента США Дональда Трампа есть шанс наладить отношения с Россией, признав роль СССР в победе над нацистской Германией. Об этом в социальной сети Х написал разведчик США в отставке Скотт Риттер.По словам Риттера, Трамп должен предложить отправить делегацию высокого уровня на празднование Дня Победы 9 мая, американским солдатам нужно пройти маршем на параде, чтобы противопоставить себя политике Джо Байдена."Если Дональд Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству <…>, что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений с Россией", - подчеркнул Риттер.По данным издания Newsweek, на праздновании победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США.Ранее также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву для участия в мероприятиях посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны.
https://1prime.ru/20250131/fitso-854582609.html
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сша, россия, дональд трамп
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ
Риттер: Трампу стоит направить делегацию из США в Россию на День Победы
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
У нового президента США Дональда Трампа есть шанс наладить отношения с Россией, признав роль СССР в победе над нацистской Германией. Об этом в социальной сети Х написал
разведчик США в отставке Скотт Риттер.
По словам Риттера, Трамп должен предложить отправить делегацию высокого уровня на празднование Дня Победы 9 мая, американским солдатам нужно пройти маршем на параде, чтобы противопоставить себя политике Джо Байдена.
"Если Дональд Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству <…>, что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений с Россией", - подчеркнул Риттер.
По данным издания Newsweek, на праздновании победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США.
Ранее также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву для участия в мероприятиях посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны.
Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы