https://1prime.ru/20250131/tramp-854588208.html

"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ

"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ - 31.01.2025, ПРАЙМ

"Завоюет уважение". В США раскрыли, что стоит сделать Трампу в отношении РФ

У нового президента США Дональда Трампа есть шанс наладить отношения с Россией, признав роль СССР в победе над нацистской Германией. Об этом в социальной сети Х | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T15:53+0300

2025-01-31T15:53+0300

2025-01-31T15:53+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b7e85a1514c3c68a9588802f35cc0e5.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. У нового президента США Дональда Трампа есть шанс наладить отношения с Россией, признав роль СССР в победе над нацистской Германией. Об этом в социальной сети Х написал разведчик США в отставке Скотт Риттер.По словам Риттера, Трамп должен предложить отправить делегацию высокого уровня на празднование Дня Победы 9 мая, американским солдатам нужно пройти маршем на параде, чтобы противопоставить себя политике Джо Байдена."Если Дональд Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству <…>, что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений с Россией", - подчеркнул Риттер.По данным издания Newsweek, на праздновании победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидается приезд "большого гостя" из США.Ранее также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву для участия в мероприятиях посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250131/fitso-854582609.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп