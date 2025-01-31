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Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин

Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин - 31.01.2025, ПРАЙМ

Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:49+0300

2025-01-31T19:49+0300

2025-01-31T19:49+0300

экономика

сша

канада

дональд трамп

джастин трюдо

пошлины

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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд Трамп. Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран. "Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются", - сказал Трюдо журналистам, трансляция выступления велась в YouTube. Как заявил Трюдо, правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп ранее мотивировал угрозу повышения тарифов: не более 1% фентанила и нелегалов поступают в Штаты через северную границу. Трюдо при этом ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.

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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо, пошлины