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Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин
Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин - 31.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:49+0300
2025-01-31T19:49+0300
экономика
сша
канада
дональд трамп
джастин трюдо
пошлины
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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд Трамп. Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран. "Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются", - сказал Трюдо журналистам, трансляция выступления велась в YouTube. Как заявил Трюдо, правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп ранее мотивировал угрозу повышения тарифов: не более 1% фентанила и нелегалов поступают в Штаты через северную границу. Трюдо при этом ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо, пошлины
Экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, пошлины
19:49 31.01.2025
 
Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин

Трюдо накануне повышения пошлин США, которыми грозит Трамп, предупредил об ответе

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран.
"Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются", - сказал Трюдо журналистам, трансляция выступления велась в YouTube.
Как заявил Трюдо, правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп ранее мотивировал угрозу повышения тарифов: не более 1% фентанила и нелегалов поступают в Штаты через северную границу.
Трюдо при этом ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
Флаг Канады, Оттава
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады
23 января, 20:04
 
ЭкономикаСШАКАНАДАДональд ТрампДжастин Трюдопошлины
 
 
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