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ЦБ ответил на вопрос, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

ЦБ ответил на вопрос, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки - 31.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ ответил на вопрос, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ произойдет при устойчивом замедлении инфляции, для этой ситуации необходим более сдержанный рост спроса, заявил регулятор в своем | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T10:42+0300

2025-01-31T10:42+0300

2025-01-31T10:42+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ произойдет при устойчивом замедлении инфляции, для этой ситуации необходим более сдержанный рост спроса, заявил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. "Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса", - заявил регулятор, отвечая на вопрос, ожидается ли снижение процентной ставки. Регулятор отметил, что этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения ДКП с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году. Также в ЦБ подчеркнули, что уровень ставки определяется тем, как складывается ситуация в экономике в разных аспектах и регулятор будет опираться на поступающие данные - и статистику, и опросы, и иную информацию, которая имеет отношение к экономике. "Формируя единую картину из разрозненных данных, мы будем оценивать ситуацию, делать расчеты, строить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке", - заключается в сообщении. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20250127/stavka-854462567.html

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ставка