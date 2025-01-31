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ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг - 31.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг

Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:31+0300

2025-01-31T12:31+0300

2025-01-31T12:31+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте, сообщила пресс-служба регулятора. "Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте регулятора. При этом порядок ведения перечня сохраняется. Решение приостановить публикацию на своем сайте таких сведений на срок до 31 декабря 2024 года ЦБ принял в апреле прошлого года.

https://1prime.ru/20250131/tsb-854578789.html

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