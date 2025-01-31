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ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг - 31.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:31+0300
2025-01-31T12:31+0300
2025-01-31T12:31+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте, сообщила пресс-служба регулятора. "Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте регулятора. При этом порядок ведения перечня сохраняется. Решение приостановить публикацию на своем сайте таких сведений на срок до 31 декабря 2024 года ЦБ принял в апреле прошлого года.
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финансы
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ еще год не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте, сообщила пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте регулятора. При этом порядок ведения перечня сохраняется.
Решение приостановить публикацию на своем сайте таких сведений на срок до 31 декабря 2024 года ЦБ принял в апреле прошлого года.
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