Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250131/tsb-854581862.html
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг - 31.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг
Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:31+0300
2025-01-31T12:31+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_071d92fc0fa9e22cbe6513e40a688753.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте, сообщила пресс-служба регулятора. "Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте регулятора. При этом порядок ведения перечня сохраняется. Решение приостановить публикацию на своем сайте таких сведений на срок до 31 декабря 2024 года ЦБ принял в апреле прошлого года.
https://1prime.ru/20250131/tsb-854578789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_d6330b19c0a08554f8ce072aea622686.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Банк России, Финансы
12:31 31.01.2025
 
ЦБ не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг

ЦБ еще год не будет публиковать данные об иностранных поставщиках платежных услуг

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России решил продлить еще на год - по 31 декабря 2025 года - приостановку публикации данных об иностранных поставщиках платежных услуг на своем сайте, сообщила пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте регулятора. При этом порядок ведения перечня сохраняется.
Решение приостановить публикацию на своем сайте таких сведений на срок до 31 декабря 2024 года ЦБ принял в апреле прошлого года.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
ЦБ ответил на вопрос, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки
10:42
 
Банк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала