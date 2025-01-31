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ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев

ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев - 31.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев

ЦБ РФ определил условия обращения на организованных торгах российских ценных бумаг, приобретенных у лиц из недружественных стран, установив, что по каждой... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T18:39+0300

2025-01-31T18:39+0300

2025-01-31T18:39+0300

экономика

банк россии

недружественные страны

недружественные нерезиденты

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил условия обращения на организованных торгах российских ценных бумаг, приобретенных у лиц из недружественных стран, установив, что по каждой конкретной бумаге на момент подачи заявки количество сделок в этот торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок по ней, а их объем должен быть не более 5% суммарного, следует из решения совета директоров финансового регулятора. Указ № 138 президента РФ определяет, что российские ценные бумаги, купленные у инвесторов из недружественных стран после 1 марта 2022 года, могут быть проданы только с разрешения властей РФ. "В соответствии с пунктом 6 Указа президента РФ … № 138 установить, что максимальное количество предусмотренных пунктом 4 указа ... сделок (операций) с ценными бумагами в один торговый день составляет не более 10% от общего количества сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", - говорится в решении. При этом "…и суммарный объем стоимости таких сделок (операций) в один торговый день не должен превышать 5% от суммарного объема стоимости сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", также говорится в решении совета директоров ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20241231/poshliny-853982141.html

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банк россии, недружественные страны, недружественные нерезиденты