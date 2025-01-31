Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250131/tsb-854593778.html
ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев
ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев - 31.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев
ЦБ РФ определил условия обращения на организованных торгах российских ценных бумаг, приобретенных у лиц из недружественных стран, установив, что по каждой... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:39+0300
2025-01-31T18:39+0300
экономика
банк россии
недружественные страны
недружественные нерезиденты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил условия обращения на организованных торгах российских ценных бумаг, приобретенных у лиц из недружественных стран, установив, что по каждой конкретной бумаге на момент подачи заявки количество сделок в этот торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок по ней, а их объем должен быть не более 5% суммарного, следует из решения совета директоров финансового регулятора. Указ № 138 президента РФ определяет, что российские ценные бумаги, купленные у инвесторов из недружественных стран после 1 марта 2022 года, могут быть проданы только с разрешения властей РФ. "В соответствии с пунктом 6 Указа президента РФ … № 138 установить, что максимальное количество предусмотренных пунктом 4 указа ... сделок (операций) с ценными бумагами в один торговый день составляет не более 10% от общего количества сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", - говорится в решении. При этом "…и суммарный объем стоимости таких сделок (операций) в один торговый день не должен превышать 5% от суммарного объема стоимости сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", также говорится в решении совета директоров ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20241231/poshliny-853982141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, недружественные страны, недружественные нерезиденты
Экономика, Банк России, недружественные страны, недружественные нерезиденты
18:39 31.01.2025
 
ЦБ ограничил торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев

ЦБ установил ограничения на торги бумагами, купленными у недружественных иностранцев

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил условия обращения на организованных торгах российских ценных бумаг, приобретенных у лиц из недружественных стран, установив, что по каждой конкретной бумаге на момент подачи заявки количество сделок в этот торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок по ней, а их объем должен быть не более 5% суммарного, следует из решения совета директоров финансового регулятора.
Указ № 138 президента РФ определяет, что российские ценные бумаги, купленные у инвесторов из недружественных стран после 1 марта 2022 года, могут быть проданы только с разрешения властей РФ.
"В соответствии с пунктом 6 Указа президента РФ … № 138 установить, что максимальное количество предусмотренных пунктом 4 указа ... сделок (операций) с ценными бумагами в один торговый день составляет не более 10% от общего количества сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", - говорится в решении.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран
31 декабря 2024, 15:04
При этом "…и суммарный объем стоимости таких сделок (операций) в один торговый день не должен превышать 5% от суммарного объема стоимости сделок (операций) по каждому виду (категории) ценных бумаг одного эмитента, совершенных всеми участниками торгов организатора торговли за текущий торговый день на момент подачи заявки на заключение сделки", также говорится в решении совета директоров ЦБ РФ.
 
ЭкономикаБанк Россиинедружественные странынедружественные нерезиденты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала