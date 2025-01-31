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В Госдуме оценили изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера

В Госдуме оценили изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили изменение диапазона отклонения цен топливного демпфера

Ухудшение параметров топливного демпфера может привести к обнулению выплат нефтяникам, для нивелирования этих рисков целесообразно расширить диапазон отклонения | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:11+0300

2025-01-31T14:11+0300

2025-01-31T14:11+0300

экономика

минфин

госдума

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ухудшение параметров топливного демпфера может привести к обнулению выплат нефтяникам, для нивелирования этих рисков целесообразно расширить диапазон отклонения от индикативных цен, чтобы не допустить неконтролируемого роста оптовых цен и дефицита нефтепродуктов, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич. Ранее в четверг замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин готов рассмотреть предложения о расширении отклонения фактической среднемесячной цены топлива от индикативной в формуле расчета демпфера, при достижении которого выплаты обнуляются. Инициативу осенью прошлого года предложил Станкевич в ходе заседания комитета Госдумы. Он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%. Станкевич напомнил, что в октябре было принято решение об ускоренной индексации (повышении) ставок акцизов на топливо: рост составил в среднем 15%. Одновременно с этим акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне 2024 года, что приводит к снижению его размера. По мнению депутата, следствием этого может стать превышение пороговых отклонений от индикативных цен для демпфера. "Ухудшение параметров создает вполне обоснованный риск обнуления демпфера в периоды высокого спроса", - считает он. К неблагоприятным последствиям нарушения работы демпфера Станкевич отнес "неконтролируемый рост цен в опте и соответствующие проблемы в работе независимых производителей, потенциальные локальные дефициты, значительное ускорение инфляции и, как следствие, рост социальной напряженности". "В связи с этим со своим предложением по корректировке нормативов выступил я. Также свои предложения в адрес правительства направили ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании - ред.)... Предлагаемое решение не влечет за собой дополнительных расходов федерального бюджета и является согласованной отраслевой позицией, отдельные параметры которой можно обсуждать", - объяснил он. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.

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минфин, госдума