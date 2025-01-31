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Россия стала лидером по числу туристов в Турции
Россия стала лидером по числу туристов в Турции - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия стала лидером по числу туристов в Турции
РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем в 2023 году, следует из... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:35+0300
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СТАМБУЛ, 31 янв - ПРАЙМ. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем в 2023 году, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных турецкого Бюро статистики (TÜİK). По данным правительственного статистического агентства, Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. В то же время бюро сообщило, что за 2024 год более 11,3 миллиона граждан Турции выезжали из страны с туристическими целями. "Турцию за 2024 год посетили 6 миллионов 710 тысяч 198 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе. По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе. За 2023 год Турцию посетили более 6,3 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 6%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. В среднем иностранцы тратят в республике 97 долларов в сутки, следует из пресс-релиза. В пятницу бюро также отметило, что доходы Турции от туризма в 2024 году достигли рекордных 61 миллиарда долларов. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам 2024 года.
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туризм, турция, россия
Россия стала лидером по числу туристов в Турции
TÜİK: Россия лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов
СТАМБУЛ, 31 янв - ПРАЙМ. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем в 2023 году, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных турецкого Бюро статистики (TÜİK).
По данным правительственного статистического агентства, Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. В то же время бюро сообщило, что за 2024 год более 11,3 миллиона граждан Турции выезжали из страны с туристическими целями.
"Турцию за 2024 год посетили 6 миллионов 710 тысяч 198 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе.
По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха.
За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе.
За 2023 год Турцию посетили более 6,3 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 6%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
В среднем иностранцы тратят в республике 97 долларов в сутки, следует из пресс-релиза.
В пятницу бюро также отметило, что доходы Турции от туризма в 2024 году достигли рекордных 61 миллиарда долларов.
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам 2024 года.
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