https://1prime.ru/20250131/turtsiya-854581985.html

Россия стала лидером по числу туристов в Турции

Россия стала лидером по числу туристов в Турции - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россия стала лидером по числу туристов в Турции

РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем в 2023 году, следует из... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:35+0300

2025-01-31T12:35+0300

2025-01-31T12:35+0300

туризм

турция

россия

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СТАМБУЛ, 31 янв - ПРАЙМ. РФ лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на 6% больше, чем в 2023 году, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных турецкого Бюро статистики (TÜİK). По данным правительственного статистического агентства, Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. В то же время бюро сообщило, что за 2024 год более 11,3 миллиона граждан Турции выезжали из страны с туристическими целями. "Турцию за 2024 год посетили 6 миллионов 710 тысяч 198 россиян", - сообщило бюро в пресс-релизе. По информации статистического агентства, за Россией с небольшим отставанием следует ФРГ, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан, сообщается в пресс-релизе. За 2023 год Турцию посетили более 6,3 миллиона граждан РФ. Таким образом, рост за год составил порядка 6%. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. В среднем иностранцы тратят в республике 97 долларов в сутки, следует из пресс-релиза. В пятницу бюро также отметило, что доходы Турции от туризма в 2024 году достигли рекордных 61 миллиарда долларов. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой ранее неоднократно заявлял, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам 2024 года.

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туризм, турция, россия