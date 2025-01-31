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"Тройной провал": в ЕС готовятся считать убытки из-за отказа от России - 31.01.2025, ПРАЙМ
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"Тройной провал": в ЕС готовятся считать убытки из-за отказа от России
"Тройной провал": в ЕС готовятся считать убытки из-за отказа от России - 31.01.2025, ПРАЙМ
"Тройной провал": в ЕС готовятся считать убытки из-за отказа от России
Предполагаемые планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать "тройной победой", однако обернулись "тройным провалом", передает... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:59+0300
2025-01-31T11:59+0300
политика
ес
россия
удобрения
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Предполагаемые планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать "тройной победой", однако обернулись "тройным провалом", передает издание Politico."Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений", — сказано в материале.Отмечается, что новые санкции могут привести к росту цен на удобрения для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, что негативно сказывается на их конкурентоспособности. Европейские производители также указывают на отсутствие внутреннего производства удобрений в Европе ы и ужесточение контроля за выбросами углекислого газа, которые делают импорт удобрений неизбежным.Организация Copa-Cogeca отмечает, что ограничения могут серьезно затруднить сельскохозяйственное производство и вызывают необходимость в четкой стратегии диверсификации. В организации призвали Еврокомиссию принять конкретные решения, чтобы избежать нового сельскохозяйственного кризиса и предоставить поддержку фермерам в этой ситуации.Ранее СМИ сообщали, что в 2024-м ЕС закупил рекордный объем российских удобрений на 2,12 миллиарда евро.
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ес, россия, удобрения
Политика, ЕС, РОССИЯ, удобрения
11:59 31.01.2025
 
"Тройной провал": в ЕС готовятся считать убытки из-за отказа от России

Politico рассказало о "тройном провале" ЕС из-за российских удобрений

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Предполагаемые планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения должны были стать "тройной победой", однако обернулись "тройным провалом", передает издание Politico.
"Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений", — сказано в материале.
Отмечается, что новые санкции могут привести к росту цен на удобрения для европейских производителей и поставщиков из третьих стран, что негативно сказывается на их конкурентоспособности. Европейские производители также указывают на отсутствие внутреннего производства удобрений в Европе ы и ужесточение контроля за выбросами углекислого газа, которые делают импорт удобрений неизбежным.
Организация Copa-Cogeca отмечает, что ограничения могут серьезно затруднить сельскохозяйственное производство и вызывают необходимость в четкой стратегии диверсификации. В организации призвали Еврокомиссию принять конкретные решения, чтобы избежать нового сельскохозяйственного кризиса и предоставить поддержку фермерам в этой ситуации.
Ранее СМИ сообщали, что в 2024-м ЕС закупил рекордный объем российских удобрений на 2,12 миллиарда евро.
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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