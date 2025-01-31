https://1prime.ru/20250131/ukraina-854588933.html

В Германии рассказали о критическом положении Украины после указа Трампа

В Германии рассказали о критическом положении Украины после указа Трампа - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Германии рассказали о критическом положении Украины после указа Трампа

Украинские независимые СМИ оказались в трудном положении после решения президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования зарубежных проектов,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:18+0300

2025-01-31T16:18+0300

2025-01-31T16:18+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Украинские независимые СМИ оказались в трудном положении после решения президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования зарубежных проектов, говорится в материале Junge Welt."Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении", — сказано в публикации.По данным автора материала, несколько интернет-платформ уже столкнулись с проблемами выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам. В связи с этим Украина начала консультации с ЕС о возможной замене американской помощи по грантовым программам USAID.Ранее сообщалось, что грантовая поддержка является практически единственным способом функционирования украинских культурных и медиапроектов. Белый дом сообщил, что решение о приостановке помощи принято на 90 дней для оценки соответствия программ внешней политике США.

https://1prime.ru/20250131/tramp-854588208.html

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сша, украина, дональд трамп