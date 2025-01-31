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На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией

На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией - 31.01.2025, ПРАЙМ

На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией

Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T11:48+0300

2025-01-31T11:48+0300

2025-01-31T11:48+0300

политика

украина

запад

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольги Решетиловой пишет британское издание Guardian."Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - цитирует Решетилову газета.Она также обвинила европейские армии в "самовольной отлучке", так как они не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине напрямую.Ранее Минобороны России сообщило, что процесс мобилизации на Украине существенно отстает от темпа потерь в рядах украинской армии.

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