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На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией - 31.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией - 31.01.2025, ПРАЙМ
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:48+0300
2025-01-31T11:48+0300
политика
украина
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольги Решетиловой пишет британское издание Guardian."Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - цитирует Решетилову газета.Она также обвинила европейские армии в "самовольной отлучке", так как они не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине напрямую.Ранее Минобороны России сообщило, что процесс мобилизации на Украине существенно отстает от темпа потерь в рядах украинской армии.
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
11:48 31.01.2025
 
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией

Guardian: кризис с мобилизацией можно решить, если бы союзники направили войска

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольги Решетиловой пишет британское издание Guardian.
"Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - цитирует Решетилову газета.
Она также обвинила европейские армии в "самовольной отлучке", так как они не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине напрямую.
Ранее Минобороны России сообщило, что процесс мобилизации на Украине существенно отстает от темпа потерь в рядах украинской армии.
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10:20
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАД
 
 
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