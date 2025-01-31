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На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией - 31.01.2025, ПРАЙМ
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:48+0300
2025-01-31T11:48+0300
2025-01-31T11:48+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольги Решетиловой пишет британское издание Guardian."Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - цитирует Решетилову газета.Она также обвинила европейские армии в "самовольной отлучке", так как они не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине напрямую.Ранее Минобороны России сообщило, что процесс мобилизации на Украине существенно отстает от темпа потерь в рядах украинской армии.
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украина, запад
На Украине нашли способ решить кризис с мобилизацией
Guardian: кризис с мобилизацией можно решить, если бы союзники направили войска
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
Кризис с процессом мобилизации на Украине мог бы быть разрешен путем отправки Западом своих военнослужащих в зону конфликта. Об это со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольги Решетиловой пишет британское издание Guardian
.
"Кризис с мобилизацией мог бы быть решен... если бы союзники Украины направили свои войска", - цитирует Решетилову газета.
Она также обвинила европейские армии в "самовольной отлучке", так как они не хотят принимать участие в боевых действиях на Украине напрямую.
Ранее Минобороны России сообщило, что процесс мобилизации на Украине существенно отстает от темпа потерь в рядах украинской армии.
Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине