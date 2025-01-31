https://1prime.ru/20250131/vengrija-854575344.html

В Венгрии оценили получение от ЕК гарантий по энергобезопасности

В Венгрии оценили получение от ЕК гарантий по энергобезопасности - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Венгрии оценили получение от ЕК гарантий по энергобезопасности

Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) в качестве гарантий по энергобезопасности набор декларацией, но это все равно можно считать успехом, потому что есть шанс, | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T06:47+0300

2025-01-31T06:47+0300

2025-01-31T06:47+0300

энергетика

газ

украина

венгрия

словакия

дональд трамп

петер сийярто

ес

ек

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854575344.jpg?1738295266

БУДАПЕШТ, 31 янв - ПРАЙМ. Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) в качестве гарантий по энергобезопасности набор декларацией, но это все равно можно считать успехом, потому что есть шанс, что с приходом нового президента США Дональда Трампа и смены политической обстановки вокруг Украины их выполнят, заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "То, что удалось получить от Еврокомиссии такую декларацию, даже если это лишь декларация, серьезный результат. С точки зрения Венгрии, это большое достижение, поскольку ЕК признает безопасность энергоснабжения стран-членов общим интересом ЕС. Раньше о таком и слышать не хотели", - сказал Тот. Эксперт напомнил, что когда летом Украина запретила транзит нефти компании "Лукойл" через свою территорию, из Брюсселя ей "заговорщически подмигнули", не предприняв никаких шагов для его восстановления, а тогдашний еврокомиссар по энергетике заявил, что не видит в действиях Украины "вреда для интересов и снабжения Евросоюза". "Конечно, все стоящие на почве реализма люди относятся со скептицизмом ко всем обещаниям Украины. Но я все же настроен оптимистично, в частности потому, что изменилась международная политическая обстановка вокруг (Владимира) Зеленского. Я имею в виду инаугурацию Трампа. Потому что до нее происходило много всего - взрыв "Северных потоков", попытка Украины атаковать "Турецкий поток", остановка транзита газа - и это происходило с ведома администрации (Джо) Байдена, это секрет Полишинеля", - отметил Тот. По словам аналитика, обстановка "коренным образом изменилась", поскольку теперь "у Украины нет той поддержки" в атаках на энергетическую инфраструктуру Европы, которую давала администрация Байдена, "когда много раз заказчиком была сама Америка". Сийярто ранее заявил, что Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно. В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расцениваются Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.

украина

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, венгрия, словакия, дональд трамп, петер сийярто, ес, ек, мид, газопровод "турецкий поток"